    श्रेयसी सिंह की फॉर्च्यूनर ने खींचा ध्यान, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट से भी महंगी गाड़ी, VIP नंबर बना चर्चा का विषय

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:49 AM (IST)

    बिहार सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोर्ड ईकोस्पोर्ट और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ...और पढ़ें

    खेल मंत्री श्रेयसी सिंह

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार में पारदर्शिता की परंपरा निभाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी 26 मंत्रियों ने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर दिया है। यह जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। इस बार संपत्ति विवरण में जहां कई पुराने चेहरे सादगी के साथ सामने आए, वहीं पहली बार मंत्री बनीं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की घोषणा सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई। वजह है, उनकी लग्जरी SUV और उसका खास वीआईपी नंबर।

    सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। लंबे समय से सादगी की मिसाल रहे सीएम के पास आज भी कोई आलीशान कार नहीं है। उनकी निजी गाड़ी फोर्ड ईकोस्पोर्ट है, जो वर्ष 2015 मॉडल बताई गई है। करीब 11.32 लाख रुपये की यह कार वे कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। न कोई नई खरीद, न कोई महंगी शौक, नीतीश कुमार का संपत्ति विवरण उनकी राजनीतिक छवि के अनुरूप ही नजर आया।

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें तो उनके पास महिंद्रा बोलेरो नियो है। यह बोलेरो का नया और मॉडिफाइड संस्करण है, जिसकी कीमत उन्होंने करीब 7 लाख रुपये बताई है। यह गाड़ी अपेक्षाकृत हाल के वर्षों में बाजार में आई थी, लेकिन कीमत और स्टाइल के मामले में यह भी साधारण ही मानी जाती है।

    पहली बार मंत्री बने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के पास भी कोई महंगी कार नहीं है। उन्होंने अपनी संपत्ति घोषणा में फोर्ड फ्रीस्टाइल (2019 मॉडल) कार दिखाई है, जिसकी कीमत मात्र 3 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा उनके पास बजाज की एक मोटरसाइकिल भी है, जिसकी कीमत करीब 30 हजार रुपये है। कुल मिलाकर दीपक प्रकाश का प्रोफाइल भी लो-प्रोफाइल ही रहा।

    लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की संपत्ति का विवरण सामने आया। श्रेयसी सिंह के पास टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV है, जिसकी कीमत उन्होंने 37.58 लाख रुपये बताई है। यही नहीं, इस गाड़ी का नंबर भी खास है, VIP सीरीज का 0001। यह गाड़ी न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार बल्कि दोनों उपमुख्यमंत्रियों की गाड़ियों से भी कहीं ज्यादा महंगी है। इसके अलावा श्रेयसी सिंह के पास एक महिंद्रा स्कॉर्पियो भी है, जिसकी कीमत करीब 16.76 लाख रुपये बताई गई है।

    हालांकि, श्रेयसी सिंह के मामले में यह बात भी अहम है कि वे मंत्री बनने से पहले ही आत्मनिर्भर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज होने के नाते उन्होंने खेल के जरिए अच्छी खासी प्रोफेशनल कमाई की है। ऐसे में महंगी SUV या उसका मेंटेनेंस उनके लिए असामान्य नहीं माना जा रहा।

    कुल मिलाकर, बिहार मंत्रिमंडल की संपत्ति घोषणा में जहां सादगी और पारदर्शिता दिखी, वहीं श्रेयसी सिंह की फॉर्च्यूनर और उसका VIP नंबर इस साल की सबसे दिलचस्प चर्चा बन गया।