श्रेयसी सिंह की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मोइनुल हक स्टेडियम में दिखा क्रिकेट का रोचक नजारा

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति महिला क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मुकाबले के दौरान उस समय दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा क्रिकेट के मैदान में बल्ला थामे नजर आए और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। यह दृश्य दर्शकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बन गया।

वहीं दूसरी ओर बिहार की खेल मंत्री और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह गेंदबाजी करती नजर आईं। जैसे ही श्रेयसी सिंह ने पहली गेंद फेंकी, वह सीधे स्टंप्स से टकरा गई और डिप्टी सीएम क्लीन बोल्ड हो गए। इस पल पर स्टेडियम तालियों और मुस्कान से गूंज उठा।

फाइनल मुकाबले के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं मैदान में उतरकर बल्लेबाजी की।

यह फाइनल मुकाबला डिजिटल इंडिया थंडर और जल जीवन स्ट्राइकर के बीच खेला गया, जिसमें डिजिटल इंडिया थंडर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया।

मैच के बाद खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

इस मौके पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार सरकार खिलाड़ियों के लिए लगातार बेहतर खेल नीतियां और सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करेंगे।

श्रेयसी सिंह ने खिलाड़ियों को खेल भावना का महत्व बताते हुए कहा कि हमेशा फेयर खेलना चाहिए। हार या जीत से ज्यादा जरूरी है कि खिलाड़ी अपनी खेल भावना न खोएं और अगले मुकाबले की तैयारी पर ध्यान दें।

वहीं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महिला क्रिकेट चैंपियनशिप की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से प्रतिभाओं को मंच मिलता है और बिहार में खेल संस्कृति को मजबूती मिलती है।

मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित यह फाइनल मुकाबला खेल, उत्साह और सकारात्मक संदेश का यादगार उदाहरण बन गया।