'राजनीति का स्तर गिरा रहे प्रशांत किशोर, मेरी सास को भी घसीट रहे'; PK पर भड़कीं शांभवी चौधरी
पटना में मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी बेटी सांसद शांभवी चौधरी ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पीके व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं और उनकी सास का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पीके के आरोपों का जवाब देते हुए उनकी संपत्ति पर सवाल उठाए और कहा सबका हिसाब होगा।
जागरण संवाददाता, पटना। मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर उनकी पुत्री व समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने सोमवार को कहा कि प्रशांत किशोर अब राजनीति के स्तर को गिरा रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। चुनाव के समय मीडिया में बने रहने के लिए लोग ऐसा करते हैं। शांभवी पटना में एक कार्यक्रम में मीडिया से मुखातिब थीं।
उन्होंने कहा कि पीके अब मामले में मेरी सास को भी घसीट रहे हैं। व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। सबको पता है कि मेरी सास का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जिस ट्रस्ट का प्रशांत नाम ले रहे हैं, वह मेरे ससुर स्व. किशोर कुणाल के विचारों से बना है। उन्होंने कहा कि मेरा ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं है, पर जल्द ही प्रशांत किशोर को ट्रस्ट के सदस्य जवाब देंगे।
प्रशांत किशोर के आरोप पर बोले सम्राट चौधरी, सबका हिसाब होगा
दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जसुपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कोई सेल कंपनी जिसकी औकात 10 लाख की नहीं है वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? पीके के पास पटना के पाटलिपुत्र में 32 करोड़ की जमीन कैसे आ गई। सबका हिसाब होगा।
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर सम्राट महाआरती एवं फलाहार कार्यक्रम में सम्मिलित होने के उपरांत पत्रकारों के प्रश्न पर उक्त बातें कही।
उन्होंने कहा, 1995 में हम लोगों को जेल में डाल दिया गया था। मेरे घर के कुआं में लालू यादव के गुंडे एवं पुलिस ने पेशाब कर दिया था। मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया था। तब नीतीश कुमार सात किलोमीटर तक मेरे लिए पैदल चले और आंदोलन किया।
शिल्पी गौतम हत्याकांड पर उन्होंने कहा, इस केस में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया। हमलोगों को कुछ पता भी नहीं है।
