    Bihar MLC Election: विधान परिषद की आठ सीटों की नई मतदाता सूची होगी तैयार, आज से करें आवेदन

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:14 AM (IST)

    बिहार विधान परिषद के आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी के ग्रेजुएट और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में सदस्य 16 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। मतदाता सूची में नाम शामिल करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2025 है और अंतिम सूची 30 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की अगले साल नवंबर में रिक्त हो रही सीटों पर मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया मंगलवार से आरंभ हो जाएगी।

    बिहार में पटना ग्रेजुएट पर निर्वाचित नीरज कुमार, दरभंगा ग्रेजुएट सीट पर निर्वाचित सर्वेश कुमार, तिरहुत ग्रेजुएट सीट पर निर्वाचित वंशीधर ब्रजवासी एवं कोसी ग्रेजुएट सीट पर निर्वाचित एनके यादव का कार्यकाल 16 नवंबर, 2026 को समाप्त हो रहा है।

    इसी तरह से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित नवल किशोर यादव, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित मदन मोहन झा, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित संजय कुमार सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अफाक अहमद का भी कार्यकाल 16 नवंबर, 2026 को समाप्त हो रहा है।

    बिहार की रिक्त होने वाली इन आठ सीटों के लिए नए सिरे से मतदाता सूची के निर्माण की प्रक्रिया मंगलवार (30 नवंबर) से आरंभ हो जाएगी।

    इसको लेकर इसकी पहली नोटिस मंगलवार को जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।

    शिक्षक व स्नातक नर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का आवेदन करने की अंतिम तिथि छह नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    इन क्षेत्रों के प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 25 नवंबर, 2025 को किया जाएगा, जबकि 25 दिसंबर तक दावा-आपत्ति का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। आयोग द्वारा 30 दिसंबर, 2025 को अंतिम मतादाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।