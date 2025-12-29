PM नरेंद्र मोदी से मिले बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी, राज्य के विकास की चार योजनाओं पर हुई चर्चा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े ‘पुनौरा धाम’ की तस्वीर वाला विशेष मोमेंटो भेंट किया। मुलाकात के दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न विकासात्मक विषयों और सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी चर्चा हुई।

संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री को बताया कि पुनौरा धाम बिहार की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन की अपार संभावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री को भेंट किया गया मोमेंटो पुनौरा धाम की आध्यात्मिक विरासत और बिहार की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है।

मुलाकात के दौरान बिहार में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभाव, बुनियादी ढांचे के विकास और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और सड़क-रेल परियोजनाओं से बिहार के लोगों को व्यापक लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में विकास की रफ्तार तेज हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और विकास जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार आने वाले समय में सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बनाएगा। साथ ही उन्होंने पार्टी संगठन को जनसंपर्क और जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय रहने का संदेश भी दिया।

भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री को बिहार में पार्टी संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को लेकर सकारात्मक माहौल बना रहा है।