सभी पुलिस लाइन में खुलेंगे आवासीय स्कूल, चलेगी जीविका दीदी की रसोई: सम्राट चौधरी

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी पुलिस लाइनों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। यहां पुलिसकर्मियों के बच्चों को पढ़ाई, ड्रेस और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही पटना की तर्ज पर सभी पुलिस लाइन में जल्द ही पुलिसकर्मियों के लिए जीविका दीदी की रसोई भी चलेगी। उपमुख्यमंत्री (गृह) सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में यह बातें कहीं।

कार्यक्रम में बिहार पुलिस के 36 दिवंगत पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के आश्रितों को बैंक आफ बड़ौदा के सैलरी पैकेज के तहत कुल 25 करोड़ 65 लाख रुपये की बीमा एवं अनुदान राशि का चेक बैंक प्रदान किया गया। सम्राट ने कहा कि यह कार्यक्रम भावुक कर देने वाला है, क्योंकि यहां उपस्थित कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। आज जिन 36 पुलिसकर्मियों के परिजनों को बीमा राशि वितरित की गई है, इनमें से 12 पुलिसकर्मियों की मृत्यु दुर्घटना में हुई, जबकि 24 की मृत्यु गंभीर बीमारियों के कारण हुई है। सबसे दुखद यह है कि इनमें से अधिकांश पुलिसकर्मियों की उम्र 30 से 34 वर्ष के बीच थी।