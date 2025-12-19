सभी पुलिस लाइन में खुलेंगे आवासीय स्कूल, चलेगी जीविका दीदी की रसोई: सम्राट चौधरी
बिहार के सभी पुलिस लाइनों में आवासीय विद्यालय खुलेंगे, जहां पुलिसकर्मियों के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। पटना की तर्ज पर पुलिस लाइनों में जीविका दीदी की ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी पुलिस लाइनों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। यहां पुलिसकर्मियों के बच्चों को पढ़ाई, ड्रेस और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही पटना की तर्ज पर सभी पुलिस लाइन में जल्द ही पुलिसकर्मियों के लिए जीविका दीदी की रसोई भी चलेगी। उपमुख्यमंत्री (गृह) सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में यह बातें कहीं।
कार्यक्रम में बिहार पुलिस के 36 दिवंगत पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के आश्रितों को बैंक आफ बड़ौदा के सैलरी पैकेज के तहत कुल 25 करोड़ 65 लाख रुपये की बीमा एवं अनुदान राशि का चेक बैंक प्रदान किया गया।
सम्राट ने कहा कि यह कार्यक्रम भावुक कर देने वाला है, क्योंकि यहां उपस्थित कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। आज जिन 36 पुलिसकर्मियों के परिजनों को बीमा राशि वितरित की गई है, इनमें से 12 पुलिसकर्मियों की मृत्यु दुर्घटना में हुई, जबकि 24 की मृत्यु गंभीर बीमारियों के कारण हुई है। सबसे दुखद यह है कि इनमें से अधिकांश पुलिसकर्मियों की उम्र 30 से 34 वर्ष के बीच थी।
सम्राट बोले, सरकार का प्रयास है कि पुलिसकर्मियों की मृत्यु दुर्घटनाओं और बीमारियों से कम से कम की जा सके। पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाएं, कैशलेस इलाज तथा कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस सहयोगियों को भी बैंक ऑफ बड़ौदा की इस योजना से जोड़ा गया है। पुलिस लाइनों की स्थिति में तेजी से सुधार किया जा रहा है।
बिहार पुलिस सैलरी पैकेज समझौता होने के बाद से अब तक कुल 90 दिवंगत पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के आश्रितों को 42 करोड़ 45 लाख रुपये की बीमा एवं अनुदान राशि प्रदान की गई है।
सैलरी पैकेज व बीमा क्लेम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी:
गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सैलरी पैकेज एवं बीमा क्लेम को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 9155550046 और 9155550047 जारी किया। इस नंबर पर कॉल कर पीड़ित परिवार बीमा का लाभ ले सकता है।
कार्यक्रम में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, बैंक आफ बड़ौदा के बिहार प्रमुख सुब्रत कुमार स्वाईन, क्षेत्रीय प्रमुख नलिन कुमार एवं उप महाप्रबंधक राकेश रंजन आदि मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- मुंगेर के लिए खुशखबरी, पशुपतिनाथ-बैजनाथ धाम ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट को मिली गति
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।