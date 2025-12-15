मुंगेर के लिए खुशखबरी, पशुपतिनाथ-बैजनाथ धाम ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट को मिली गति

संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। पशुपतिनाथ (नेपाल) से बैजनाथधाम देवघर (झारखंड) तक प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एलाइनमेंट और सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम तक पैदल तीर्थयात्रियों के लिए सर्विस रोड निर्माण की दिशा में बड़ी पहल सामने आई है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सतत प्रयासों से इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साकार होने की संभावना अब और प्रबल हो गई है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उपमुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि आपके प्रस्तावित मार्ग को मंत्रालय के नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम के तहत विचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा यातायात घनत्व, माल ढुलाई, यात्री आवाजाही, क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक महत्व, पर्यटन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से सामंजस्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को जोड़ने वाली सड़कों जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखकर की जाती है।

इसके बावजूद उपमुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को गंभीरता से विचार के लिए अग्रसर किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर अपने प्रभावी नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सम्राट चौधरी का केंद्र सरकार के मंत्रियों और शीर्ष नेतृत्व से बेहतर समन्वय रहा है, जिसका लाभ तारापुर विधानसभा क्षेत्र को लगातार मिल रहा है। बीते एक वर्ष में क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति मिलना इसी का परिणाम माना जा रहा है।

उन्होंने बीते वर्ष केंद्रीय नितिन गडकरी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि पशुपतिनाथ से बैजनाथ धाम तक ग्रीन फील्ड एलाइनमेंट के निर्माण को योजना में शामिल किया जाए एवं उक्त एलाइनमेंट में सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम तक पैदल तीर्थ यात्रियों के लिए सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाए।