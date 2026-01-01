ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: बिहार के उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधमुक्‍त बिहार बनाने के प्रत‍ि अपनी प्रत‍िबद्धता दोहराई है। नववर्ष के अवसर पर मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस को काम करने दीजिए। अपराधी बिहार छोड़ेंगे ही। राज्‍य को अपराधमुक्‍त ही बनाना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपरा‍ध‍ियों से आग्रह किया गया है कि बिहार छोड़ दीजिए। इस अवसर पर उन्‍होंने राज्‍य के लोगों को नए साल की शुभकामना दी। कहा कि बिहार और प्रगत‍ि करे, इसका प्रयास सभी को करना चाहिए। राज्‍य के हर निवासी की समृद्ध‍ि की कामना करते हुए उन्‍होंने सबसे बेहतरी के लिए काम करने की अपील की।

सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात उपमुख्‍यमंत्री ने मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस अवसर पर डीजीपी व‍िनय कुमार भी उनके साथ थे। इसके अलावा सरकारी आवास पर बड़ी संख्‍या में लोग नए साल की शुभकामनाएं देने पहुंचे। गुलदस्‍ता, गुलाब के फूल भेंटकर उन्‍हें शुभकामनाएं दीं। सम्राट चौधरी ने आम और खास से मुलाकात की तस्‍वीरें भी अपने एक्‍स मीड‍िया प्‍लेटफार्म पर साझा की है। उपमुख्‍यमंत्री व‍िजय कुमार सिन्‍हा, भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष संजय सरावगी, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मंगल पांडेय समेत कई नेताओं के साथ उनकी तस्‍वीरें सामने आई हैं।

गृह मंत्रालय संभालने के बाद से चर्चा में सम्राट एक्‍शन सम्राट चौधरी के बिहार में गृह मंत्रालय संभालने के बाद से उनका एक्‍शन चर्चा में है। अपराध‍ियों को चेतावनी और उस दिशा में की जा रही कार्रवाई सुर्खियां बटोर रही हैं।