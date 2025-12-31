सम्राट चौधरी ने दोहराया एक करोड़ रोजगार का वादा, नई चीनी मिलों को लेकर की ये घोषणा
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में एक करोड़ नौकरी-रोजगार देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय क
राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक करोड़ नौकरी-रोजगार की प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई है। बुधवार को उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है।
Samrat Chaudhary ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के युवा मजदूरी नहीं, बल्कि सम्मानजनक रोजगार के लिए ही बिहार से बाहर जाएं। उन्होंने कुशल युवा सम्मेलन की सराहना की और बताया गया कि अब तक 32 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगले पांच वर्षों में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना होगी।
सम्राट ने कहा कि एनडीए ने 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया था। पिछले पांच वर्ष में 52 लाख लोगों को नौकरी-रोजगार मिला है। अब एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य है।
तेजी से बढ़ रहे बिहार में सरकार को-आपरेटिव माडल और जनता की भागीदारी से भी विकास कर रही है। डिफेंस कारिडोर, उद्योग और कौशल आधारित रोजगार से बिहार की नई पहचान बन रही है। आज कई देशों को कुशल युवाओं की जरूरत है और बिहार के युवा इसके लिए तैयार हैं।
