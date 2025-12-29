जागरण संवाददाता, पटना। Badminton Player Saina Nehwal: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी व पद्मश्री अलंकृत साइना नेहवाल प्रदेश के शटलरों की प्रतिभा तराशेंगी। इस संबंध में सोमवार को उन्होंने बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेंदर, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण से भेंट की। पाटलिपुत्र खेल परिसर में पिता डाॅ. हरवीर सिंह नेहवाल के साथ पहुंचीं साइना ने मीडिया से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की बात पर हामी भरते हुए कहा कि मेरे लिए शटलरों को खेल के गुर सिखाने का अवसर मिलने पर प्रसन्नता होगी।

बिहार में प्रत‍िभा की कोई कमी नहीं बिहार के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। पहले देखा जाता था कि खिलाड़ी भविष्य अंधकार में देख खेल छोड़ देते थे। बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना से रोजगार की चिंता खत्म हो गई है।

मैं एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिहार बहुत पहले भी आई थी। आज आधारभूत संरचना बेहतर हुई है। प्रशिक्षण बेहतर होगा, तो परिणाम दिखेगा ही। रवींद्रण शंकरण ने बताया कि साइना राज्य के अलग-अलग शहरों में जाकर बैडमिंटन में बिहार की प्रतिभाओं की खोज करेंगी। चुने गए खिलाड़ियों को प्रेरणा छात्रवृत्ति के लिए चयनित कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा वे एकलव्य स्कूल में भी खेल के गुर सिखाएंगी।