    बिहार में बैडमिंटन प्रतिभाओं की खोज करेंगी साइना नेहवाल; ओलिंपिक पदक व‍िजेता शटलर ने बताया प्‍लान

    By Akshay Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:09 PM (IST)

    भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल बिहार में शटलरों की प्रतिभा तराशेंगी। उन्होंने खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और विभाग के अपर मुख्य सचिव से मुलाकात की। ...और पढ़ें

    पिता डा. हरवीर सिंह नेहवाल (बाएं) के साथ पहुंची साइना नेहवाल को सम्मानित करते बीएसएसए डीजी रवींद्रण शंकरण, निदेशक रवींद्र नाथ चौधरी और बिहार ओलिंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। Badminton Player Saina Nehwal: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी व पद्मश्री अलंकृत साइना नेहवाल प्रदेश के शटलरों की प्रतिभा तराशेंगी।

    इस संबंध में सोमवार को उन्होंने बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेंदर, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण से भेंट की।

    पाटलिपुत्र खेल परिसर में पिता डाॅ. हरवीर सिंह नेहवाल के साथ पहुंचीं साइना ने मीडिया से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की बात पर हामी भरते हुए कहा कि मेरे लिए शटलरों को खेल के गुर सिखाने का अवसर मिलने पर प्रसन्नता होगी।

    बिहार में प्रत‍िभा की कोई कमी नहीं 

    बिहार के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। पहले देखा जाता था कि खिलाड़ी भविष्य अंधकार में देख खेल छोड़ देते थे। बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना से रोजगार की चिंता खत्म हो गई है।

    मैं एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिहार बहुत पहले भी आई थी। आज आधारभूत संरचना बेहतर हुई है। प्रशिक्षण बेहतर होगा, तो परिणाम दिखेगा ही।

    रवींद्रण शंकरण ने बताया कि साइना राज्य के अलग-अलग शहरों में जाकर बैडमिंटन में बिहार की प्रतिभाओं की खोज करेंगी। चुने गए खिलाड़ियों को प्रेरणा छात्रवृत्ति के लिए चयनित कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा वे एकलव्य स्कूल में भी खेल के गुर सिखाएंगी।

    साइना नेहवाल पहली भारतीय बैडमिंटन ख‍िलाड़ी हैं जिन्‍होंने ओलिंपिक में पदक जीता है। पटना पहुंचीं साइना को बोधि‍ वृक्ष का प्रतीक चिह्न देकर सम्‍मानित भी किया गया। 