विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल और श्रेयसी सिंह ने बिहार में बैडमिंटन के विकास की संभावनाओं पर किया जोर

जागरण संवाददाता, पटना। आज विभागीय कार्यालय में विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी और पद्मश्री सम्मानित सायना नेहवाल का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी श्रेयसी सिंह भी मौजूद रहीं। सायना नेहवाल और श्रेयसी सिंह दोनों को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और बिहार में खेल विकास, विशेषकर बैडमिंटन के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की गई।

खेल विभाग ने सायना नेहवाल और श्रेयसी सिंह से बिहार में बैडमिंटन और अन्य अवर खेल संरचनाओं के विकास में सहयोग करने का आग्रह किया। दोनों खिलाड़ियों ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और राज्य में बैडमिंटन को नई ऊचाई तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण, रोड मैप और प्रतियोगिताओं के आयोजन में मार्गदर्शन देने की इच्छा व्यक्त की।

सायना नेहवाल ने कहा कि बिहार में युवा खिलाड़ियों में बहुत प्रतिभा है और यदि उन्हें सही दिशा, प्रशिक्षण और अवसर मिले तो वे देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। श्रेयसी सिंह ने भी बिहार के खिलाड़ियों के कौशल विकास और बैडमिंटन की संभावनाओं पर अपनी राय साझा की। दोनों ने राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं के लिए बेहतर वातावरण बनाने पर जोर दिया।

इस अवसर पर खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री बी. राजिंदर और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री रवींद्रन शंकरण भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सायना नेहवाल और श्रेयसी सिंह के मार्गदर्शन से बिहार के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित होंगे।

बैडमिंटन के विकास के अलावा इस बैठक में अन्य खेलों के प्रशिक्षण केंद्र, प्रतियोगिताओं और अवसंरचना के विस्तार पर भी विचार-विमर्श हुआ। इससे राज्य में खेलों के समग्र विकास और युवा प्रतिभाओं के लिए अवसर बढ़ाने की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी।