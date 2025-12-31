ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: बिहार विधानसभा के नेता प्रत‍िपक्ष तेजस्‍वी यादव अभी तक बिहार नहीं लौटे हैं। इस पर सत्‍तापक्ष एनडीए लगातार तंज कस रहा है। पूर्व सांसद और तेजस्‍वी के मामा साधु यादव ने इससे जुड़े सवालों को फालतू बताया है। उन्‍होंने कहा है कि लोग घूमने-फिरने तो जाते है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्‍होंने कांग्रेस के साथ RJD (राष्‍ट्रीय जनता दल) के गठबंधन को भी बेतुका कह दिया है। साधु यादव ने कहा कि कांग्रेस के कारण ही राजद की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में यह दुर्गत‍ि हुई है। घूमने तो सब जाते हैं, इसमें क्‍या बड़ी बात साधु यादव बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी क्रम में उनसे सवाल पूछा गया कि सत्‍तापक्ष आरोप लगा रहा है कि तेजस्‍वी यादव एक हिस्‍ट्रीशीटर के साथ विदेश यात्रा कर रहे हैं।

इस पर पूर्व सांसद ने कहा 'ये सब हल्‍की बाते हैं। कोई देखने गया है कि क‍िसके साथ गए हैं। कोई कहां गायब हो जाएगा भाई?' उन्‍होंने आगे कहा, 'बिहार छोड़ देगा क्‍या? घूमने-फिरने तो लोग जाते हैं। वैसे भी बिहार में अभी काम ही क्‍या है? विधानसभा का सत्र तो नहीं चल रहा है।" उन्‍होंने पत्रकारों से कहा कि बिहार में काम की बात होनी चाहिए। बेरोजगारी, विकास और बिहार की बात होनी चाहिए।

कांग्रेस का साथ छोड़ने की पहले से मांग तेजस्‍वी यादव के मामा ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा, कहा " हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए। बिहार में उसका कोई आधार ही नहीं है। वह तो राजद की बदौलत ही वोट पाता है।"