राज्य ब्यूराे, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को भारी बहुमत से मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है।

इसी क्रम में आध्यात्मिक गुरु एवं ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने एनडीए सरकार की जीत को बिहार की जनता के विश्वास का प्रतीक बताया।

उन्होंने पत्र में लिखा कि यह प्रशंसनीय है कि एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार की जनता का विश्वास बनाए रखा है, जो इस शानदार जनादेश से स्पष्ट होता है।

सद्गुरु ने अपने संदेश में मुख्यमंत्री के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ईश्वर की कृपा सदैव उन पर बनी रहे।

आने वाले वर्षों में बिहार की इस महान भूमि तथा यहां के लोगों की जरूरतों और क्षमताओं को पूरा करने के प्रयासों में उन्हें सही मार्गदर्शन मिलता रहे।

359वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359 वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए। उन्होंने तख्त श्रीहरिमंदिर जी, पटना साहिब में मत्था टेका और राज्य के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से आये जत्थेदारों, श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक कमिटी के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री को तलवार, अंग वस्त्र , सरोपा एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया।

