सचिन पायलट का दावा, कहा-कांग्रेस के दबाव में जाति जनगणना और जीएसटी पर भाजपा को पड़ा झुकना
राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम होगी। पायलट ने कहा कि कांग्रेस और गठबंधन लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं।
राज्य ब्यूरो,पटना। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज की हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक ने यह साफ संदेश दिया है कि महागठबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट है। उन्होंने कहा कि भाजपा बार-बार विपक्षी दलों को तोड़ने और भ्रम फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम साबित होगी।
पायलट ने कहा कि कांग्रेस और गठबंधन के साथी लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। जीएसटी सुधार, किसानों के लिए राहत पैकेज, रोजगार सृजन और शिक्षा-स्वास्थ्य पर बढ़ा खर्च जैसी मांगें हम वर्षों से कर रहे हैं। जीएसटी के स्लैब का कांग्रेस आठ वर्ष से विरोध कर रही है आखिर उन्हें हमारे आगे झुकना पड़ा।
किसान विरोधी तीन काले कानून, जाति जनगणना के मुद्दे भाजपा को मानने पड़े। भले ही देर से ही सही। पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार वही करती है जो विपक्ष लंबे समय से कह रहा होता है, लेकिन श्रेय लेने की कोशिश खुद कर लेती है।
पायलट ने कहा कि देश की जनता भली-भांति समझ चुकी है कि भाजपा सिर्फ मंदिर-मस्जिद की राजनीति करती है। जनता के असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की हालत पर उनकी कोई ठोस नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास जब भी जवाब नहीं होता, वह धर्म और जाति के मुद्दे उछाल देती है।
उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में हो रही सीडब्ल्यूसी की बैठक ऐतिहासिक है और इसका संदेश दूरगामी होगा। यहां से कांग्रेस और महागठबंधन दोनों को मजबूती मिलेगी। पायलट ने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में जनता सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को सबक सिखाएगी और देश में एक नई दिशा देने के लिए विपक्ष को समर्थन देगी। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने वोट चोरी और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।