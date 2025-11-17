Language
    Rohini Acharya जिंदाबाद..., RJD की बड़ी बैठक के बीच राबड़ी आवास के बाहर हंगामा

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:44 PM (IST)

    Bihar Politics: राजद की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान राबड़ी देवी के आवास के बाहर रोहिणी आचार्य के समर्थन में जोरदार हंगामा हुआ। कार्यकर्ता 'रोहिणी आचार्य जिंदाबाद' के नारे लगा रहे थे। लोगों की नाराजगी संजय यादव से थी। 

    राबड़ी आवास के बाहर हंगामा करते समर्थक। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections Result में राजद की बड़ी पराजय और इसके बाद रोहिणी आचार्य के घर छोडऩे के बाद से राजद की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है।

    इसी कड़ी में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Ex CM Rabri Devi) के आवास के बाहर नेताओं ने तेजस्वी यादव के सलाहकार और राज्यसभा सदस्य संजय यादव (Sanjay Yadav) के खिलाफ जमकर नारे बाजी की।

    तेजस्वी यादव ने पार्टी के चुने गए विधायकों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। उनके सरकारी आवास पर जिस वक्त बैठक चल रही थी उसी वक्त राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर पार्टी नेता बवाल काट रहे थे।

    प्रदर्शनकारियों ने कहा-राजद की दुर्गत‍ि का कारण संजय यादव

    पार्टी नेता यहां जमा होकर संजय यादव मुर्दाबाद और रोहिणी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि संजय यादव की वजह से पार्टी की यह दुर्गति हुई है और इतनी बड़ी पराजय मिली है।

    पार्टी की दुर्गति के लिए कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव को जिम्मेवार बता रहे हैं।

    वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) के साथ हुए दुर्व्‍यवहार के लिए कार्यकर्ता संजय यादव को दोषी मान रहे हैं।

    कुछ ऐसे नारे भी लगे जिनमें कहा गया कि संजय यादव को हरियाणा भेजो। कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद जेपी गंगा पथ (मरीन ड्राइव) को रवाना हो गए।

    राजद सुप्रीमो ने हंगामे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) भी राबड़ी आवास पहुंचे और वे भी बिना मीडिया को कोई प्रतिक्रिया दिए आवास के अंदर चले गए।

    तेज प्रताप ने पहले ही क‍िया था संजय का व‍िरोध 

    तेजस्‍वी यादव के बेहद खास मित्र संजय यादव शुरू में तेज प्रताप यादव के निशाने पर आए। वे अपने बयानों में जयचंद की चर्चा लगातार कर रहे थे। इसके बाद रोहिणी आचार्य के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। 