जागरण संवाददाता, पटना। RRB Group D Exam: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी लेवल-1 की भर्ती परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया है।

कुल 32,438 रिक्तियों के लिए अब आठ और नौ जनवरी 2026 और दो, तीन, चार, पांच, छह, नौ और 10 फरवरी 2026 को परीक्षा होगी।

पहले यह परीक्षा एक से 16 जनवरी 2026 तक होनी थी। अभ्यर्थी वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर परीक्षा का नया कार्यक्रम देख सकते हैं।

आरआरबी ने कहा कि प्रवेश पत्र जल्द जारी किया जाएगा। करीब 10 दिन पहले परीक्षा आयोजन के शहरों की सूची जारी की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक आठ जनवरी की परीक्षा का प्रवेश पत्र चार जनवरी और नौ जनवरी का प्रवेश पक्ष पांच जनवरी को जारी किया जा सकता है।

यूजीसी नेट 31 से, प्रवेश पत्र जारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र के लिए रविवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया। 31 दिसंबर को जिन्हें परीक्षा देनी है, वे प्रवेश पत्र पोर्टल ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।