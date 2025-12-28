Language
    RRB ने 32 हजार से अधिक पदों के लिए परीक्षा की तिथि बदली; अब कब होगा एग्‍जाम, देखिये डेट

    By Akshay Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:26 PM (IST)

    Hero Image

    रेलवे ग्रुप डी के लेवल एक की परीक्षा त‍िथ‍ि बदली।

    जागरण संवाददाता, पटना। RRB Group D Exam: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी लेवल-1 की भर्ती परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया है।

    कुल 32,438 रिक्तियों के लिए अब आठ और नौ जनवरी 2026 और दो, तीन, चार, पांच, छह, नौ और 10 फरवरी 2026 को परीक्षा होगी।

    पहले यह परीक्षा एक से 16 जनवरी 2026 तक होनी थी। अभ्यर्थी वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर परीक्षा का नया कार्यक्रम देख सकते हैं।

    आरआरबी ने कहा कि प्रवेश पत्र जल्द जारी किया जाएगा। करीब 10 दिन पहले परीक्षा आयोजन के शहरों की सूची जारी की जाएगी।

    सूत्रों के मुताबिक आठ जनवरी की परीक्षा का प्रवेश पत्र चार जनवरी और नौ जनवरी का प्रवेश पक्ष पांच जनवरी को जारी किया जा सकता है।

    यूजीसी नेट 31 से, प्रवेश पत्र जारी

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र के लिए रविवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया। 31 दिसंबर को जिन्हें परीक्षा देनी है, वे प्रवेश पत्र पोर्टल ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

    अभ्यर्थी आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि का उपयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट के 85 विषयों के लिए कंप्यूटर-आधारित टेस्ट मोड का उपयोग किया जाएगा।

    परीक्षा देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 31 दिसंबर, दो, तीन, पांच, छह और सात जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

    दो पाली में सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक परीक्षा होगी। पेपर 1 में टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर 50 सवाल होंगे, जबकि पेपर 2 में अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विषय पर 100 सवाल पूछे जाएंगे।

    एनटीए ने कहा है कि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र और मूल फोटो आइडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आइडी) साथ ले जाना अनिवार्य होगा। कैलकुलेटर मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस को परीक्षा हाल में ले जाना मना है। 