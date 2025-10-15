RLM Candidate List 2025: उपेंद्र कुशवाहा ने पत्नी को दिया टिकट, रालोमो के 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 6 सीटों का उल्लेख है, लेकिन अभी तक केवल 4 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। मधुबनी से माधव आनंद और उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज को टिकट मिला है।
राज्य ब्यूरो, पटना। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और एनडीए में सब कुछ बेहतर होने की बात कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने चार सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है।
चार उम्मीदवार में एक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी हैं। जबकि दो सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अभी खोले नहीं गए हैं। पार्टी ने कहा है कि दो बची हुई सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा।
उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में सीट बंटवारे में कुल छह सीटें ही मिली हैं। पारु विधानसभा क्षेत्र और बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी।
फिलहाल, जिन सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं उनमें मधुबनी सीट से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद उम्मीदवार बनाए गए हैं।
उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम से उम्मीदवार बनाई गई है। इनके अलावा उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज और दिनारा सीट से आलोक कुमार सिंह को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है।
