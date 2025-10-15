RLM Candidate List 2025: उपेंद्र कुशवाहा ने पत्नी को दिया टिकट, रालोमो के 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित

चार उम्मीदवार में एक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी हैं। जबकि दो सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अभी खोले नहीं गए हैं। पार्टी ने कहा है कि दो बची हुई सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और एनडीए में सब कुछ बेहतर होने की बात कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने चार सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है।

उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में सीट बंटवारे में कुल छह सीटें ही मिली हैं। पारु विधानसभा क्षेत्र और बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी।

फिलहाल, जिन सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं उनमें मधुबनी सीट से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद उम्मीदवार बनाए गए हैं।

उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम से उम्मीदवार बनाई गई है। इनके अलावा उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज और दिनारा सीट से आलोक कुमार सिंह को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है।

यह भी पढ़ें- BJP Third Candidate List: बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी, एनडीए सीट शेयरिंग में मिली 101 सीटों पर प्रत्याशी तय

यह भी पढ़ें- JDU Candidates Caste 2025: जदयू की लिस्ट में पिछड़ा समाज से 22 प्रत्याशी, अतिपिछड़ा वर्ग से 10 को टिकट