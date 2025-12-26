RLM में टूट! उपेंद्र कुशवाहा बोले... सवाल ही नहीं; कहां हैं लिट्टी पार्टी से दूरी बनाने वाले उनके 3 विधायक

Language
    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    Bihar Politics: बिहार की राजनीति में राष्‍ट्रीय लोक जनता दल (RLM) में टूट की अटकलें तेज हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बाबत कोई टिप्‍पणी नहीं की। राजनीतिक ...और पढ़ें

    न‍ित‍िन नवीन के साथ आरएलएम के तीनों विधायक माधव आनंद, रामेश्‍वर महतो व आलोक सिंंह। एक्‍स

    डि‍ज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: बीजेपी के राष्‍ट्रीय कार्यकारी अध्‍यक्ष नित‍िन नवीन के साथ RLM के तीन विधायकों की तस्‍वीर वायरल होने के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। 

    राष्‍ट्रीय लोक मोर्चा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी में ये तीनों विधायक शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद चर्चा पार्टी में टूट की होने लगी। 

    आपके पास बाजिव सवाल ही नहीं 

    शुक्रवार को इस बाबत उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) मीडिया के सामने आए तो सवालों से बचते नजर आए। बार-बार सवाल दोहराए जाने के बाद भी कुशवाहा ने पार्टी में नाराजगी का खंडन नहीं किया।

    उल्‍टे वे पत्रकारों को वाजिब सवाल पूछने को कहा। वे पत्रकारों से कह रहे थे कि आपके पास वाजिब सवाल ही नहीं है। सूत उठ के चले आए हैं। 

    दो विधायकों ने जताई नाराजगी

    इधर तीनों विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वे दिल्‍ली में हैं। कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांक‍ि, तीनों विधायकों ने इस पर अभी खुलकर कुछ नहीं कहा है। 

    पत्रकारों के पूछने पर मधुबनी विधायक माधव आनंद ने कहा कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए  दिल्‍ली चले गए। निति‍न नवीन के साथ तस्‍वीरों की बाबत उन्‍होंने अपने करीबी संबंधों का हवाला दिया। 

    यद्यपि उन्‍होंने यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने आत्‍मघाती कदम उठा लिया है। योग्‍यता के बावजूद उन्‍हें इग्‍नोर कर बेटे को मंत्री बना दिया। हालांक‍ि वे पार्टी के साथ हैं। 

    विधायक रामेश्‍वर महतो ने कहा कि जब बात ही नहीं तो भात कैसे खाएं। 15 दिनों से उनकी कुशवाहा से किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है।

    हालांकि‍‍ नित‍िन नवीन से मुलाकात को उन्‍होंने भी औपचारिक बताया है। वहीं आलेाक कुमार सिंह ने भी दिल्‍ली जाने की वजह से लिट्टी पार्टी में शामिल नहीं होने की बात कही है। 

    समझा जाता है क‍ि‍ खरमास के बाद ये विधायक अगला कोई कदम उठा सकते हैं। 