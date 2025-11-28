Bihar Politics: किसे सौंपेंगे अपनी पार्टी की कमान? RLJP के स्थापना दिवस पर चिराग के चाचा ने किया बड़ा एलान

डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने पार्टी के स्थापना दिवस पर मीडिया से बात की।

उन्होंने कहा, "पार्टी की स्थापना 28 नवंबर 2000 को हुई थी, हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों की मौजूदगी में पार्टी की स्थापना हुई थी। आज 25 वर्ष पूरे हुए, इस दौरान हमने अच्छे-बुरे दोनों दिन देखे।

हारने की भी हिम्मत रखनी चाहिए

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "आज जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें जनता ने जो जनादेश दिया, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जिस ढंग से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, 6 तारीख को चुनाव था और 4 तारीख तक बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को 10 हजार रुपये दिया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।