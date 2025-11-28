Language
    Bihar Politics: किसे सौंपेंगे अपनी पार्टी की कमान? RLJP के स्थापना दिवस पर चिराग के चाचा ने किया बड़ा एलान

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:09 PM (IST)

    राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के प्रमुख पशुपति कुमार पारस (Pashupati Kumar Paras) ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा कि उन्होंने 25 वर्षों में अच्छे-बुरे दिन देखे हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया और कहा कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। 

    राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के प्रमुख पशुपति कुमार पारस। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने पार्टी के स्थापना दिवस पर मीडिया से बात की।

    उन्होंने कहा, "पार्टी की स्थापना 28 नवंबर 2000 को हुई थी, हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों की मौजूदगी में पार्टी की स्थापना हुई थी। आज 25 वर्ष पूरे हुए, इस दौरान हमने अच्छे-बुरे दोनों दिन देखे।

    हारने की भी हिम्मत रखनी चाहिए

    पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "आज जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें जनता ने जो जनादेश दिया, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जिस ढंग से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, 6 तारीख को चुनाव था और 4 तारीख तक बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को 10 हजार रुपये दिया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

    चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में हार जीत मायने नहीं रखता है। अगर हम जीतते हैं तो हारने की भी हिम्मत रखनी चाहिए।

    पार्टी को लेकर किया बड़ा एलान

    RLJP के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बिहार चुनाव के बाद अपनी पार्टी को लेकर बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान हैं, उनके साथ यशराज पासवान हैं।

    दोनों भाइयों के नेतृत्व में भविष्य में पार्टी का कार्यक्रम होगा। हम दोनों युवा भाइयों के हाथ में पार्टी की कमान देंगे। दोनों भाइयों के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन को मजबूत किया जाएगा।

