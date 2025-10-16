BSP Third Candidate List 2025: राजद छोड़ बसपा में शामिल हुए रियाजुल हक, बसपा की तीसरी लिस्ट जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों में नए नेताओं के आने-जाने का सिलसिला अब तक थमा नहीं है। गुरुवार को राजद के पूर्व विधायक रियाजुल हक ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। रियाजुल पिछले चुनाव बरौली से राजद के उम्मीदवार थे, परंतु भाजपा उम्मीदवार राम प्रवेश राय से चुनाव हार गए थे।

इधर, दूसरी ओर अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। आज जारी सूची में कुल 40 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले भी बसपा दो सूची जारी कर चुकी है।

पहली सूची में 40 दूसरी में 48 और आज जारी सूची में एक बार फिर 40 लोगों के नाम घोषित किए गए हैं। यहां बता दें कि बसपा ने बिहार में अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लडऩे की घोषणा की थी।