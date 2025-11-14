'जाने क्या गुनाह किया...' क्यों गुनगुना रहे RJD समर्थक? रुझानों ने तोड़ा कुर्सी का ख्वाब

राधा कृष्ण, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के दोपहर दो बजे तक के रुझानों में एनडीए को स्‍पष्‍ट बहुमत मिला है, जबकि महागठबंधन का तगड़ा झटका लगा है और नई नवेली जनसुराज को खाता तक नहीं खुल सका है। राजद का दफ्तर वीरान नजर आ रहा है तो भाजपा और जदयू के कार्यालय पर जश्‍न का माहौल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजद के कार्यालय में लालटेन की लौ टिमटिमा रही है, पोस्‍टर में नेता मुस्‍कुराते नजर आ रहे हैं, जबकि लालू कुनबे और कांग्रेस नेताओं के दिलों का आलम थोड़ा गमगीन है। जेहन में बार-बार एक ही सवाल तैर रहा है..जिसके बोल- 'जाने क्‍या गुनाह किया. जो लुट गए' से वाले हैं। दोपहर 2 बजे तक के रुझानों से दिल के आरमां दिल में ही रह गए.. कुर्सी का ख्‍वाब अधूरा रह गया। समर्थक मोबाइल स्क्रीन पर रिफ़्रेश मारते रहे, लेकिन ग्राफ़ वहीं का वहीं दिख रहा था। एक उम्मीद अभी भी RJD के दफ्तर में बैठा हर कार्यकर्ता शुरू में यही मानकर चल रहा था कि बस ये शुरुआती झटका है, कुछ ही देर में लालटेन की रोशनी पूरे स्क्रिन पर फैल जाएगी। लेकिन वक्त बीतता गया और रुझानों की दिशा बदलने के बजाय और साफ़ होती चली गई। जिसके बाद पार्टी कैंपों में एक और सवाल उभरने लगा “मतदाता नाराज़ थे… या नेटवर्क ही डाउन चल रहा था?” हमेशा हंसने वाले तेज प्रताप की माथे पर भी लकीरें स्थिति तब और दिलचस्प हुई जब तेज प्रताप यादव भी बीच-बीच में रुझानों पर नज़र डालते दिखे रहे थे। कभी हल्की मुस्कान, कभी माथे पर लकीरें जैसे वो भी समझने की कोशिश कर रहे हों कि आज गाड़ी पटरी पर क्यों नहीं आ रही।

कार्यकर्ताओं में मज़ाक भी तैरने लगा...“अगर नेटवर्क डाउन है तो तेजू भइया का वाई-फाई ऑन करा दो!”

लेकिन रुझानों ने किसी वाई-फाई का इंतज़ार नहीं किया और वे अपनी ही दिशा में भागते रहे। चेहरों पर मुस्कान कम, माथे पर शिकन ज़्यादा यह वही RJD है जो हर चुनाव में शुरुआती रुझानों को हवा में उछालकर जीत की थाली सजाने लगती थी। लेकिन इस बार तस्वीर उलट थी, चेहरों पर मुस्कान कम, माथे पर शिकन ज़्यादा।

बाहर खड़े युवा समर्थक कभी टीवी स्क्रीन देखते, कभी मोबाइल ऐप की शायद कहीं तो लालटेन की लौ तेज़ दिखे। लेकिन डिजिटल दुनिया ने आज दिल से ज़्यादा डेटा पर भरोसा दिखाया, और डेटा RJD के अनुकूल नहीं था। अभी भी रूझान पर उम्मीद... रिजल्ट अभी बाकी है पार्टी के अंदरूनी हलकों में भी चर्चा शुरू हो चुकी थी... कि आखिर क्या गलत हो गया? क्या यह उम्मीदवार चयन का असर था? क्या गठबंधन के समीकरण बिगड़ गए? या फिर मतदाता खामोशी से अपनी दिशा बदल चुके थे?