चार सीटों पर एनडीए की स्‍थ‍ित‍ि मजबूत है, लेकिन पांचवें को लेकर भी JDU के मुख्‍य प्रवक्‍ता नीरज कुमार ने दावा कर दिया है। उन्‍होंने कहा क‍ि एनडीए पांचों सीटें जीतेगा। उन्‍होंने यह भी कहा कि राजद के कई विधायक JDU के संपर्क में हैं।

ड‍िजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: बिहार में राज्‍यसभा की पांच सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव होना है। इसको लेकर एनडीए और महागठबंधन अपनी-अपनी रणनीत‍ि में जुटा है।

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि जनता ने एनडीए को प्रचंड जनादेश दिया। हमारे लिए लहर और तेजस्‍वी यादव के लिए यह कहर है।

राजद विधायकों में बड़ी बेचैनी

चार सीटों पर एनडीए की जीत तय है, पांचवीं पर भी पैनी नजर है। जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो उनके पास प्रस्‍ताव की संख्‍या भी नहीं रहेगी।

जदयू नेता ने कहा कि महागठबंधन के विधायकों में बेचैनी की स्‍थ‍िति है। खासकर राजद में जिस तरह की अंदरुनी कलह है, उनके विधायक कहते हैं कि राजद में काम करना राजनीत‍ि में कत्‍ल होने जैसा है।

एक सीट पर महागठबंधन की रणनीत‍ि पर नीरज कुमार ने यह भी कहा कि उनके सहयोग‍ियों के मन में पीड़ा है। ऐसे में राजद के थोपे गए उम्‍मीदवार पर सहयोगी दल तैयार हो जाएंगे, इसमें संशय है।

राजद विधायक कब तक जदयू में आएंगे उन्‍होंने कहा कि वे वेटिंग लिस्‍ट में हैं। अभी आरएसी होगा फिर आगे की प्रक्रिया होगी। इसपर कुछ कह नहीं सकते।

इधर राज्‍यसभा सीट को लेकर एनडीए के सहयोगी हम ने भी दावा ठोक दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक सीट नहीं मिलने पर गठबंधन छोड़ने तक की चेतावनी दे डाली है।

ऐसे में राज्‍यसभा चुनाव तक राजनीत‍िक तस्‍वीर में बदलाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि आने वाले समय में कैसी स्‍थ‍ित‍ि बनती है।