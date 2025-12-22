RJD नेता ने की सम्राट चौधरी की सराहना; गृह मंत्री के किस कदम पर जताई प्रसन्नता? मिसाल कायम करने की दी नसीहत
Bihar News: राजद नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस सुधार घोषणाओं की सराहना की है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: राजद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बिहार पुलिस के जवानों के सुविधाओं के विस्तार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस सुधार से संबंधित घोषणाएं स्वागत योग्य हैं।
सोमवार को उन्होंने अपने फेसबुक लिखा कि अब तक बिहार में स्व. रामानन्द तिवारी (शिवानंद तिवारी के पिता) को ही दो सरकारों में गृहमंत्री बनने का मौक़ा मिला था। उसके बाद सम्राट चौधरी ही बिहार के गृहमंत्री बने हैं।
रामानंद तिवारी ने पुलसि की बेहतरी को किया था काम
तिवारी जी स्वयं पुलिस के सिपाही रहे थे। सिपाहियों के शोषण और उनकी तकलीफ़ों को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और भुगता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा और गांधी जी सहित देश के तमाम नेताओं की गिरफ़्तारी के विरोध में जमशेदपुर में अपने साथियों के साथ उन्होंने अंग्रेजों की सरकार के विरुद्ध बगावत कर दिया था।
1952 के पहले चुनाव में जयप्रकाश जी ने उनको सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़वाया और वे विधायक बने थे। विधायक के रूप में हमेशा वे पुलिस के सिपाहियों के शोषण और दुःख दर्द को सरकार के सामने विधानसभा में उठाते रहे।
मान्यता प्राप्त पुलिसकर्मियों का संघ केवल बिहार में
गृहमंत्री के रूप में पुलिस के जवानों की बेहतरी के लिए उनसे जो भी बन पड़ा किया। बिहार ही पहला और संभवतः एक मात्र राज्य है जहां सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पुलिस कर्मियों का संघ है।
तिवारी ने सम्राट चौधरी से अनुरोध किया कि स्व. रामानन्द तिवारी जी की स्मृति में विभाग में कुछ ऐसा कर दें, जिससे उनकी स्मृति क़ायम रहे और पुलिस वालों के लिए प्रेरणा व मिसाल बने।
राजद नेता शिवानंद तिवारी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। चाहे वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद हों या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दोनों की आलोचना करने से भी वे नहीं चूकते। हाल में तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर भी उन्होंने तंज कसा था।
