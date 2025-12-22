राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: राजद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बिहार पुलिस के जवानों के सुविधाओं के विस्तार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस सुधार से संबंधित घोषणाएं स्वागत योग्य हैं।

सोमवार को उन्होंने अपने फेसबुक लिखा कि अब तक बिहार में स्व. रामानन्द तिवारी (शिवानंद तिवारी के पिता) को ही दो सरकारों में गृहमंत्री बनने का मौक़ा मिला था। उसके बाद सम्राट चौधरी ही बिहार के गृहमंत्री बने हैं। रामानंद त‍िवारी ने पुलसि की बेहतरी को क‍िया था काम तिवारी जी स्वयं पुलिस के सिपाही रहे थे। सिपाहियों के शोषण और उनकी तकलीफ़ों को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और भुगता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा और गांधी जी सहित देश के तमाम नेताओं की गिरफ़्तारी के विरोध में जमशेदपुर में अपने साथियों के साथ उन्होंने अंग्रेजों की सरकार के विरुद्ध बगावत कर दिया था।

1952 के पहले चुनाव में जयप्रकाश जी ने उनको सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़वाया और वे विधायक बने थे। विधायक के रूप में हमेशा वे पुलिस के सिपाहियों के शोषण और दुःख दर्द को सरकार के सामने विधानसभा में उठाते रहे।

मान्‍यता प्राप्‍त पुल‍िसकर्मियों का संघ केवल बिहार में गृहमंत्री के रूप में पुलिस के जवानों की बेहतरी के लिए उनसे जो भी बन पड़ा किया। बिहार ही पहला और संभवतः एक मात्र राज्य है जहां सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पुलिस कर्मियों का संघ है।