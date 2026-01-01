Language
    रेल रियायत की सुविधा कब तक होगी बहाल? RJD ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:03 PM (IST)

    राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने केंद्र सरकार से कोरोना काल में स्थगित की गई रेल रियायतें बहाल करने की मांग की है। उन्होंने पूछा कि सरकार की मंशा क्या ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने केंद्र सरकार से जानना चाहा है कि कोरोना काल में स्थगित की गई रेल रियायत की सुविधा कब बहाल होगी।

    सरकार की मंशा रियायत देने की है या कि नहीं। उल्लेखनीय है कि वरीय नागरिक, मृत सैनिक की पत्नी, मान्यता प्राप्त पत्रकार, मरीज, दिव्यांग, चिकित्सक सहित 53 श्रेणी के लोगों को रेल किराये में रियायत की सुविधा दशकों से मिलती रही है।

    20 मार्च, 2020 से यह सुविधा बंद है। तब यह कहते हुए सरकार ने रियायत को स्थगित किया था कि कोरोना महामारी से मुक्ति के बाद यह व्यवस्था पूर्ववत प्रभावी हो जाएगी।

    चित्तरंजन ने बताया कि सांसद राधामोहन सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने स्थगित रेल रियायत को बहाल करने की अनुशंसा की थी।

    चित्तरंजन ने बताया कि दिव्यांग को फर्स्ट और सेकेंड एसी में 50 और बाकी क्लास में 75 प्रतिशत, नेत्रहीन को 25 प्रतिशत, मानसिक रोगी को एमएसटी पर 50 प्रतिशत, मूक-बधिर को एमएसटी पर 50 प्रतिशत, गंभीर मरीजों को फर्स्ट और सेकेंड एसी में 50 और बाकी में 75 प्रतिशत छूट मिलती थी।

    थैलीसिमिया के मरीज को फर्स्ट और सेकेंड एसी में 50 और बाकी में 75 प्रतिशत, हैमोफीलिया में फर्स्ट व सेकेंड को छोड़कर बाकी में 75 प्रतिशत, एड्स मरीज को सभी क्लास में 50 प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिक में (60 वर्ष से अधिक का पुरुष और 58 वर्ष से अधिक की महिला) में पुरुष को 40 और महिला को 50 प्रतिशत छूट मिलती थी। बाकी अन्य श्रेणियों में भी यात्रियों को 25 से 75 प्रतिशत तक छूट मिलती थी।