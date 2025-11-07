Language
    Bihar Chunav 2025: मुश्किल में फंसे भाई वीरेंद्र! पोलिंग बूथ पर दारोगा को दी थी धमकी; दर्ज हुई FIR

    By Pawan Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:18 AM (IST)

    मनेर थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। उन पर एक पुलिस अधिकारी से दुर्व्यवहार और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना बूथ संख्या 79, 80 और 81 की है, जहाँ मतदान के दौरान यह विवाद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पर एफआईआर दर्ज। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में गुरुवार को मतदान के क्रम में मनेर थाना क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है।

    मनेर थाने में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र के खिलाफ पुलिस पदाधिकारी से दुर्व्यवहार व धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    घटना मतदान के दौरान बूथ संख्या 79, 80 व 81 की है। वहां प्रतिनियुक्त एक सहायक पुलिस अवर निरीक्षक मतदान कार्य के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे।

    उसी समय एक वृद्ध महिला ने उनसे अपने बूथ की जानकारी मांगी, जिस पर वे सहायता कर रहे थे। इसी बीच, आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पहुंचे और पुलिस पदाधिकारी से उग्र बहस करने लगे।

    आरोप है कि उन्होंने पदाधिकारी को जला देने की धमकी दी, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और आरोप लगाया कि वे एक दल विशेष के पक्ष में कार्य कर रहे हैं।

    पुलिस प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और संज्ञेय अपराध माना है। संबंधित पदाधिकारी के लिखित बयान के आधार पर मनेर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    दानापुर अनुमंडल के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव कार्य में बाधा डालने या आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

