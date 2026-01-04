राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने राज्य भर में अपराध की गति में तेज वृद्धि का आरोप लगाया है, इस दावे के साथ कि आपराधिक घटनाओं को रोकने में एनडीए सरकार पूरी तरह विफल है।

सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक यानी कि 10 दिनों के अंदर बिहार में मात्र हत्या की 50 से अधिक घटनाएं हुई हैं।

हत्‍या के अलावा भी कई आपराध‍िक घटनाएं

चोरी, डकैती, दुष्कर्म आदि घटनाएं इसके अतिरिक्त हैं। इससे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति का सहज आकलन किया जा सकता है।

नवादा में फेरी लगाने वाले अतहर हुसैन की हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी। मधुबनी जिला में सुपौल निवासी नूरशेद आलम को अधमरा कर दिया।

पटना के बाढ़ थानान्तर्गत जलगोविंद गांव में शनिवार रात घर में घुसकर अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी।

तेजस्‍वी के लौटने की सुगबुगाहट से र‍िचार्ज हुए कार्यकर्ता

तेजस्‍वी यादव के बिहार आने की सुगबुहाहट के बीच राजद के नेता-कार्यकर्ता एक बार फिर पूरे जोश में हैं। अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं।

इसी क्रम में उत्‍तराखंड के मंत्री पत‍ि के बयान के विरोध में राजद की मह‍िला कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले पटना में जोरदार प्रदर्शन किया।

मामले में तेजस्‍वी यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्‍होंने अपने एक्‍स हैंडल पर मंत्री पत‍ि के बयान का वीड‍ियो शेयर करते हुए हमला बोला।

बताया जाता है कि तेजस्‍वी यादव पांच या छह को देश लौट सकते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक भी होने वाली है। पि‍ता लालू प्रसाद से भी उनकी मुलाकात होनी है।