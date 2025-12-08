'जमीन के लिए गर्म करनी पड़ रही दलालों की जेब', ऋतु जायसवाल का बिहार सरकार पर एक और अटैक

डिजिटल डेस्क, पटना। आरजेडी (राष्‍ट्रीय जनता दल) की बिहार महिला मोर्चा की पूर्व अध्‍यक्ष रहीं ऋतु जायसवाल बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी लगातार एक्टिव बनी हुई हैं।

आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह नई पार्टी बनाने के बारे में सोच रही हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही बिहार सरकार की भूमि संबंधित एक वेबसाइट पर सवाल उठाया है। उन्होंने पोस्ट के माध्यम से कहा कि बिहार सरकार की भूमि जानकारी से संबंधित एक website https://bhumijankari.bihar.gov.in/Admin/AdvSearch/AdvSearch.aspx है जहां पर बिहार के किसी भी रजिस्ट्री ऑफिस में किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित सूचना search की जा सकती है।