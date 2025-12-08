Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'जमीन के लिए गर्म करनी पड़ रही दलालों की जेब', ऋतु जायसवाल का बिहार सरकार पर एक और अटैक

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:08 PM (IST)

    ऋतु जायसवाल ने बिहार सरकार पर भूमि अधिग्रहण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जमीन के लिए दलालों को रिश्वत देनी पड़ रही है। ऋतु जायसवाल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ऋतु जायसवाल ने किया अटैक। ( फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, पटना। आरजेडी (राष्‍ट्रीय जनता दल) की बिहार महिला मोर्चा की पूर्व अध्‍यक्ष रहीं ऋतु जायसवाल बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी लगातार एक्टिव बनी हुई हैं।

    आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह नई पार्टी बनाने के बारे में सोच रही हैं।

    उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही बिहार सरकार की भूमि संबंधित एक वेबसाइट पर सवाल उठाया है। उन्होंने पोस्ट के माध्यम से कहा कि बिहार सरकार की भूमि जानकारी से संबंधित एक website https://bhumijankari.bihar.gov.in/Admin/AdvSearch/AdvSearch.aspx है जहां पर बिहार के किसी भी रजिस्ट्री ऑफिस में किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित सूचना search की जा सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिसंबर 2024 तक इस वेबसाइट पर जमीनों की रजिस्ट्री का विवरण अपलोड किया जाता रहा, लेकिन जनवरी 2025 से इसमें कोई भी detail अपडेट नहीं की जा रही है। लोगों को मजबूरन दलालों की जेब गर्म करनी पड़ रही है।

    लगभग एक साल से यह स्थिति बनी हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध है कि इस समस्या की ओर ध्यान दें, ताकि बिहार के आम जनमानस को इस समस्या से मुक्ति मिल सके।

    डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश

    माननीय उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने ई-मापी से संबंधित शिकायतों को देखते हुए इसकी सख्त मॉनिटरिंग करने और अमीनों की मनमानी रोकने का निर्देश दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- ऋतु जायसवाल बनाएंगी नई पार्टी! RJD से निकाले जाने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाई थी ताकत