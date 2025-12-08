ऋतु जायसवाल बनाएंगी नई पार्टी! RJD से निकाले जाने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाई थी ताकत

डिजिटल डेस्क, पटना। आरजेडी (राष्‍ट्रीय जनता दल) की बिहार महिला मोर्चा की पूर्व अध्‍यक्ष रहीं ऋतु जायसवाल नई पार्टी बनाने के बार में सोच रही हैं।

इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्‍स पर दी है। उनके इस निर्णय से एक बार फिर से बिहार में सियासी गर्मी तेज हो गई है।

ऋतु जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया, ''अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से, संवाद करूंगी।

इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद–फरोख्त न होती हो, और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह न हो।''