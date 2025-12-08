ऋतु जायसवाल बनाएंगी नई पार्टी! RJD से निकाले जाने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाई थी ताकत
डिजिटल डेस्क, पटना। आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) की बिहार महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष रहीं ऋतु जायसवाल नई पार्टी बनाने के बार में सोच रही हैं।
इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है। उनके इस निर्णय से एक बार फिर से बिहार में सियासी गर्मी तेज हो गई है।
ऋतु जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया, ''अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से, संवाद करूंगी।
इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद–फरोख्त न होती हो, और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह न हो।''
अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से, संवाद करूँगी। इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद–फरोख्त न होती…— Ritu Jaiswal (@activistritu) December 8, 2025
आपको बता दें, ऋतु जायसवाल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी थीं। राजद ने परिहार विधानसभा सीट से डॉ. स्मिता गुप्ता को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया था।
परिहार सीट से बीजेपी की गायत्री देवी विजयी हुई थीं। उन्हें 82644 वोट मिले थे। यहां से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरी ऋतु, दूसरे नंबर पर रही थीं और आरजेडी की स्मिता गुप्ता तीसरे नंबर पर रही थीं।
पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतु जायसवाल लगातार आरजेडी पर निशाना साधते हुए नजर आई हैं।
