Bihar Weather: पटना समेत अन्य हिस्सों में आज भी होंगे मेघ मेहरबान; 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rain alert in Bihar बिहार में पटना समेत कई हिस्सों में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी पटना और इसके आसपास इलाकों में हल्की बारिश होगी। वहीं लंबी तपिश के बाद आखिरकार मुजफ्फरपुर में मानसून की पहली बारिश बुधवार को हुई। अगले चार दिनों तक जिले में कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश होगी

Bihar Weather: पटना समेत अन्य हिस्सों में आज भी होंगे मेघ मेहरबान

Your browser does not support the audio element.

HighLights मुजफ्फरपुर में मानसून की पहली बारिश, मौसम हुआ सुहाना भागलपुर में भी गुरुवार को बारिश होने की संभावना वहीं, पूर्वी उत्तरी हवा चलने की संभावना है

पटना, जागरण डिजिटल। Bihar Rain Alert: राजधानी समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश के कारण मौसम सुहाना बना रहा। अगले 24 घंटों के दौरान पटना और इसके आसपास इलाकों में हल्की वर्षा, जबकि मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, कुछ स्थानों पर 15-20 किमी प्रतिघंटा व झोंके के साथ 30 किमी प्रतिघंटा हवा चलने के आसार है। राजधानी पटना में बुधवार को 3.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, मुजफ्फरपुर के मौसम की बात करें तो लंबी तपिश के बाद आखिरकार शहर में मानसून की पहली बारिश बुधवार को हुई। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। शहर में हल्की तो गांव में तेज बारिश हुई। इससे गर्मी से राहत मिली। हालांकि बीच-बीच में धूप भी निकली। अब आगे भी मानसून सक्रिय रहेगा। वरीय मौसम विज्ञानी डॉ. ए सतार ने बताया कि मानसून के आगमन के बाद यह कमजोर बना हुआ है। अगले चार दिन यानी दो जुलाई तक की पूर्वानुमानित अवधि में भी बहुत अच्छी बारिश की सम्भावना नहीं है। कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश होगी। इस अवधि में अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। भागलपुर में बादल हो सकते हैं मेहरबान इधर, भागलपुर में भी गुरुवार को बारिश होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज आसमान में अधिकांशत: बादल छाए रह सकते हैं। पूर्वी उत्तरी हवा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।

Edited By: Roma Ragini