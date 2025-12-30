जागरण संवाददाता, पटना। रेल यात्रियों की सुविधा और डिजिटल टिकटिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे ने रेलवन मोबाइल एप (RailOne Mobile App) के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।

यह विशेष सुविधा 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। रेलवन ऐप पर यूपीआइ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी।

हालांकि, आर-वालेट से भुगतान करने पर पहले से ही 3 प्रतिशत कैशबैक की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार रेलवन एप के माध्यम से किसी भी डिजिटल भुगतान विकल्प का उपयोग करने पर यात्रियों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया गया है।

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को नकद लेन-देन से हटाकर डिजिटल माध्यम अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे टिकटिंग प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक हो सके।

रेलवन एप यात्रियों को एक ही मंच पर आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट, प्लेटफार्म टिकट बुकिंग, ट्रेन की लाइव लोकेशन, पीएनआर स्टेटस, कोच पोजिशन, भोजन बुकिंग, शिकायत एवं सुझाव दर्ज करने, पार्सल ट्रैकिंग जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है। इस पहल से डिजिटल टिकटिंग को व्यापक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।