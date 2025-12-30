RailOne एप से टिकट कटवाना पड़ेगा सस्ता; यात्रियों को डिजिटल करने के लिए रेलवे का फैसला
जागरण संवाददाता, पटना। रेल यात्रियों की सुविधा और डिजिटल टिकटिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे ने रेलवन मोबाइल एप (RailOne Mobile App) के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।
यह विशेष सुविधा 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। रेलवन ऐप पर यूपीआइ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी।
हालांकि, आर-वालेट से भुगतान करने पर पहले से ही 3 प्रतिशत कैशबैक की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार रेलवन एप के माध्यम से किसी भी डिजिटल भुगतान विकल्प का उपयोग करने पर यात्रियों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया गया है।
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को नकद लेन-देन से हटाकर डिजिटल माध्यम अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे टिकटिंग प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक हो सके।
रेलवन एप यात्रियों को एक ही मंच पर आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट, प्लेटफार्म टिकट बुकिंग, ट्रेन की लाइव लोकेशन, पीएनआर स्टेटस, कोच पोजिशन, भोजन बुकिंग, शिकायत एवं सुझाव दर्ज करने, पार्सल ट्रैकिंग जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है। इस पहल से डिजिटल टिकटिंग को व्यापक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
रिजर्वेशन सिस्टम के आधुनिकीकरण पर कार्यकारी निदेशक ने दिया जोर
इधर रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मंदीप सिंह भाटिया ने मंगलवार को पटना जंक्शन का दौरा कर यात्री सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया।
उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के क्रम में कार्यकारी निदेशक ने रिजर्वेशन सिस्टम का विशेष रूप से अवलोकन किया और इसके आधुनिकीकरण पर जोर दिया।
उन्होंने तत्काल टिकट बुकिंग में लागू नए ओटीपी सिस्टम को सुचारू रूप से जारी रखने के निर्देश दिए तथा रिजर्वेशन कर्मचारियों से इसकी प्रगति और व्यवहारिक समस्याओं के बारे में फीडबैक भी प्राप्त किया।
इसके अलावा उन्होंने यूटीएस काउंटर, पीआरएस काउंटर तथा ‘पे एंड यूज’ शौचालय सुविधा का निरीक्षण किया। स्टेशन परिसर और कार्यालयों में साफ-सफाई बनाए रखने पर भी विशेष बल देते हुए उन्होंने नियमित निगरानी के निर्देश दिए।
कार्यकारी निदेशक ने पटना जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया का भी निरीक्षण कर यात्री आवागमन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा इन्हें और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अभिनव सिद्धार्थ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
