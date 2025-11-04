अनंत सिंह के भतीजों की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश, जनसुराज प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर भी आया अपडेट
मोकामा में अनंत सिंह के भतीजों की तलाश में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को उनके किसी आपराधिक मामले में शामिल होने का शक है। वहीं, जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार की गिरफ्तारी की खबर पर भी पुलिस ने सच्चाई सामने रखी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या में फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमों ने रविवार की रात से सोमवार तक दर्जन भर ठिकानों पर दबिश दी है।
पुलिस की विशेष टीम के निशाने पर जद यू प्रत्याशी व पूर्व विधायक अनंत सिंह के दोनों भतीजे कर्मवीर और राजवीर के साथ छोटन नाम का युवक भी है। घटना वाले दिन जद यू व जन सुराज प्रत्याशी की उपस्थिति में समर्थकों के बीच झड़प के कई वीडियो अबतक सामने आए हैं, इसके आधार पर पुलिस के तकनीकी सेल ने अन्य आरोपितों की भी पहचान की है।
उनकी तलाश में इनके रिश्तेदारों से लेकर करीबियों के यहां छापेमारी की जा चुकी है। पूरे मामले की जांच सीआइडी की टीम भी कर रही है। शीघ्र ही सभी आरोपितों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि गिरफ्तारी से बचने को कई आरोपित राज्य छोड़ चुके हैं।
आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब तक दुलारचंद हत्याकांड की मुख्य प्राथमिकी में पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत तीन की गिरफ्तारी हुई है और उपद्रव से जुड़े तीन अन्य केस में कुल 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
नवनियुक्त ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान सोमवार को बाढ़ और मोकामा में सक्रिय रहे। उन्होंने बताया कि इलाके में लगातार गश्त और वाहनों की जांच की जा रही है। फरार आरोपितों की तलाश में छापेमारी जारी है।
हत्या या दुर्घटना, जांच कर रही पुलिस
पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की मौत दुर्घटना का परिणाम है या जानबूझकर की गई हत्या है। दुलारचंद की एड़ी में गोली लगी थी। झड़प के वक्त चलाई गई दर्जनभर गोलियों में वह गोली किसने चलाई थी, हथियार कहां से लाए गए थे और दुलारचंद के शरीर पर कौन सी गाड़ी चढ़ाई गई थी, उसे कौन चला रहा था?
इन सब सवालों के जवाब अभी अनुत्तरित हैं। एसएसपी पहले ही कह चुके हैं कि वीडियो और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपद्रव करने वाले हर एक शख्स की गिरफ्तारी होगी। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।
जनसुराज प्रत्याशी की गिरफ्तारी का खंडन
सोमवार को सूचना उड़ी कि पुलिस ने मोकामा से जन सुराज प्रत्याशी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस ने थोड़ी ही देर में एक बयान जारी कर बताया कि कुछ इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि जनसुराज के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष को गिरफ्तार किया गया है। यह पूरी तरह असत्य और तथ्यहीन है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।