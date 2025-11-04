अनंत सिंह के भतीजों की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश, जनसुराज प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर भी आया अपडेट

जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या में फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमों ने रविवार की रात से सोमवार तक दर्जन भर ठिकानों पर दबिश दी है।

पुलिस की विशेष टीम के निशाने पर जद यू प्रत्याशी व पूर्व विधायक अनंत सिंह के दोनों भतीजे कर्मवीर और राजवीर के साथ छोटन नाम का युवक भी है। घटना वाले दिन जद यू व जन सुराज प्रत्याशी की उपस्थिति में समर्थकों के बीच झड़प के कई वीडियो अबतक सामने आए हैं, इसके आधार पर पुलिस के तकनीकी सेल ने अन्य आरोपितों की भी पहचान की है।

उनकी तलाश में इनके रिश्तेदारों से लेकर करीबियों के यहां छापेमारी की जा चुकी है। पूरे मामले की जांच सीआइडी की टीम भी कर रही है। शीघ्र ही सभी आरोपितों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि गिरफ्तारी से बचने को कई आरोपित राज्य छोड़ चुके हैं।

आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब तक दुलारचंद हत्याकांड की मुख्य प्राथमिकी में पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत तीन की गिरफ्तारी हुई है और उपद्रव से जुड़े तीन अन्य केस में कुल 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

नवनियुक्त ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान सोमवार को बाढ़ और मोकामा में सक्रिय रहे। उन्होंने बताया कि इलाके में लगातार गश्त और वाहनों की जांच की जा रही है। फरार आरोपितों की तलाश में छापेमारी जारी है। हत्या या दुर्घटना, जांच कर रही पुलिस पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की मौत दुर्घटना का परिणाम है या जानबूझकर की गई हत्या है। दुलारचंद की एड़ी में गोली लगी थी। झड़प के वक्त चलाई गई दर्जनभर गोलियों में वह गोली किसने चलाई थी, हथियार कहां से लाए गए थे और दुलारचंद के शरीर पर कौन सी गाड़ी चढ़ाई गई थी, उसे कौन चला रहा था?