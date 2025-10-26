Bihar Politics: बिहार में सियासी सरगर्मी चरम पर, आखिर चुनाव से पहले कहां हैं राहुल गांधी?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। चाय की दुकानों, गुमटियों हर जगह चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सक्रिय रहने वाले राहुल गांधी की अनुपस्थिति बिहार चुनाव का एक अलग मुद्दा बन गया है।

राहुल गांधी पिछली बार 1 सितंबर को बिहार आए थे, जब उन्होंने पटना में अपनी 'वोटर अधिकार यात्रा' की समापन रैली को संबोधित किया था। उस दिन उन्होंने जोरदार भाषण देकर इस यात्रा को समाप्त किया था। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर लगातार पीएम मोदी पर तंज कसने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहा हैं? बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजद के तेजस्वी यादव और जनसुराज के प्रशांत किशोर तथा जदयू से सीएम नीतीश कुमार लगातार राज्य भर में जनसभाएं कर रहे हैं।

सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार बिहार में जमीनी स्तर पर कांग्रेस का अभियान सुस्त नजर आता है और एक मजबूत नेता का अभाव साफ दिखाई दे रहा है। टिकट वितरण के दौरान तो कई कांग्रेस उम्मीदवारों ने हाईकमान की ओर से हो रही देरी पर सवाल उठाया था।

वहीं, कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने भी यह दुविधा है कि जनता के बीच जाने पर जनता यह सवाल करती है कि आपका शीर्ष नेता कहां है? कुछ प्रत्याशियों का तो यह कहना है कि हम पोस्टर लगा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, हर दिन लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन मंच पर राहुल गांधी के बिना यह लड़ाई अधूरी लगती है। भीड़ उन्हें सुनना चाहती है।

महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी काफी तनातनी रही, फिर आखिर में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी को अपना सीएम फेस घोषित किया। इस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी नजर नहीं आए। वहीं, सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव जहां आगे बढ़कर प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस की सुस्त भागीदारी ने सहयोगी दल को नाराज कर दिया है। वहीं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता लगातार अपनी पार्टी का बचाव करते नजर आए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल जी का कार्यक्रम तय हो गया है। बिहार में उनकी रैलियों की योजना बनाई जा रही है। हम भीड़ की राजनीति नहीं, बल्कि मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं।