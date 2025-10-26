Language
    Bihar Chunav: नायक नहीं नालायक है तू, मांझी ने तेजस्‍वी की तस्‍वीर पर क‍िया तंज

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:31 PM (IST)

    बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप जारी है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की तस्वीर पर 'नायक नहीं नालायक है तू' लिखकर तंज कसा। मांझी ने तेजस्वी को 'नालायक' बताते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विभिन्न दलों के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं।

    Hero Image

    तेजस्‍वी यादव के पोस्‍टर पर मांझी का तंज। सौ-एक्‍स

    राज्य ब्यूरो, पटना। नायक नहीं, खलनायक है तू...। ये गाना काफी चर्चित है, लेक‍िन यहां बात खलनायक की नहीं नालायक की है। दरअसल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के नए पोस्टर पर तंज कसते हुए उन्हें नालायक बताया है। विधानसभा चुनाव के दौरान राजद की ओर से तेजस्वी की तस्वीर वाला एक नया पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें तेजस्वी को बिहार का नायक बताया गया है। मांझी ने रविवार को तेजस्वी के इस पोस्टर को पोस्ट करते हुए लिखा- नालायक को नायक बताना नायक शब्द का अपमान है।

    मैं जंगलराज का साक्षी 

    जीतन राम मांझी इन दिनों लगातार लालू और तेजस्वी पर हमलावर रहे हैं। मांझी ने लालू-तेजस्वी की घोषणाओं और उनकी नीयत पर भी सवाल उठाए थे। मांझी ने कहा कि मैं 1980 से विधायक हूं और जंगलराज का साक्षी का रहा हूं। वे लोग लाठी में तेल पिलाने की बात करते थे। उनके समय कितनी इंडस्ट्री यहां खुली। लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है तो वे लोग कुछ भी बोल रहे हैं। बिहार की जनता उनके कारनामों को समझती है। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, वह मोदी-नीतीश और एनडीए की सरकार कर रही है।

    मुकेश सहनी को दिखा रहे लालीपॉप 

    केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का लालीपाप दिखा रहा है। मांझी ने कहा कि इस तरह की घोषणा का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अगर अति-पिछड़ा समाज के इतने ही बड़े हितैषी हैं तो दलित परिवार से आने वाले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए राज्यपाल के पास विधायकों को लेकर क्यों गए थे।

    जीतन राम मांझी की पार्टी हम राज्‍य में छह सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीटों की घोषणा से पहले उनके बयान काफी चर्चा में रहे थे। 