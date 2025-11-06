फोम की जुगाड़ू नाव से पार कर वोट डालने पहुंचे राघोपुर के मतदाता, 3 बजे तक 63% मतदान

संवाद सूत्र, राघोपुर(वैशाली)। राघोपुर प्रखंड में गुरुवार को मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में जारी रहा। 3 बजे तक कुल 63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से दियारा क्षेत्र में घुड़सवार पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी।

मतदान को लेकर खासकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। सरायपुर पंचायत के छौकिया गांव के मतदाताओं ने वोट डालने के लिए फोम की जुगाड़ू नाव बनाकर नदी पार की। मतदाताओं ने बताया कि क्षेत्र में अब तक विकास कार्य नहीं हुए हैं न सड़क, न पुल, न नाव की व्यवस्था। फिर भी स्थानीय लोगों ने लोकतंत्र के प्रति आस्था दिखाते हुए मतदान किया।