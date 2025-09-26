Language
    'नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगी', प्रियंका गांधी ने पटना में संवाद के बाद मोतिहारी में भरी हुंकार

    By Sunil Raj Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:49 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पटना और मोतिहारी में चुनावी सभाएं कीं जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुजुर्ग बताया और NDA सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और बिहार में विकास शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने का वादा किया।

    प्रियंका गांधी ने पटना में संवाद के बाद मोतिहारी में भरी हुंकार। फाइल फोटो

    सुनील राज, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन और NDA दोनों गठबंधन मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही है. इसी बीच शुक्रवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में हुंकार भरने के लिए पटना पहुंची, जिसके बाद महात्मा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी भी पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुजुर्ग कह दिया। 

    NDA को सीधी टक्कर देने की तैयारी में कांग्रेस

    बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दो गठबंधनों की राजनीतिक लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। इस लड़ाई में अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व वायनाड सांसद प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। 

    बिहार की चुनावी जमीन पर उतरी प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सदाकत आश्रम से लेकर मोतिहारी तक राजनीतिक आयोजन कर संकेत दे दिए कि कांग्रेस इस बार बिहार में एनडीए को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है।

    बिहार की अपनी पहली राजनीतिक यात्रा में उन्होंने सदाकत आश्रम में आयोजित शक्ति संवाद में प्रियंका गांधी ने महिलाओं से संवाद किया तो वहीं मोतिहारी के चुनावी मंच से केंद्र और बिहार की सरकार को को घेरा।

    महिलाओं का उनकी ताकत का कराया एहसास

    सदाकत आश्रम में गांव-शहर से आई सैकड़ों महिलाओं से संवाद के क्रम में उन्होंने महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास कराया और कहा कि आज की राजनीति में महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी मानकर पैसे और योजनाओं के जरिए उनके वोट हथियाने की कोशिश हो रही है।

    उन्होंने कहा, परंतु कांग्रेस महिलाओं को वोट बैंक नहीं मानती, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी के बिना लोकतंत्र अधूरा है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब महज खाते में पैसा भेजना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय लेने की शक्ति देना है।

    प्रियंका गांधी ने शक्ति संवाद कार्यक्रम के जरिये यह बता दिया कि बिहार की राजनीति में महिला वोट बैंक पर कांग्रेस गंभीरता से दांव लगाने को तैयार है।

    पटना से निकल कर प्रियंका गांधी बापू की कर्मभूमि मोतिहारी पहुुंची। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने गांधी के चंपारण आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि यही धरती सत्य और संघर्ष की गवाह है, जबकि भाजपा, एनडीए गांधी के आदर्शों के विपरीत काम कर रहे हैं।

    कांग्रेस सरकार की गिनाई उपलब्धियां

    प्रियंका ने भीड़ से सीधे संवाद करते हुए कहा, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, यह सवाल भाजपा बार-बार पूछती है। लेकिन अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया होता तो आज आपके हाथों में औद्योगिक विकास, वोट की ताकत, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और लोकतंत्र की मजबूती न होती।

    इस दौरान वोट चोरी को लेकर भी उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने मोतिहारी से महागठबंधन के एजेंडे को भी जनता के सामने रखा और कहा बिहार की राजनीति को नफरत और विभाजन से निकालकर विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय की ओर ले जाना है।

    बहरहाल, प्रियंका के दोनों कार्यक्रमों के प्रति लोगों ने उत्साह दिखाया। जिसके बाद विशेषज्ञ कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जिस आक्रामक तेवर से अपनी पारी की शुरुआत की है, उससे कांग्रेस को बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन यह समय तय करेगा कि महिलाओं और बिहार के वोटरों को साधने की यह रणनीति चुनावी नतीजों में कितनी असरदार साबित होती है।

    नीतीश सरकार की घोषणाओं पर बोला हमला 

    कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और NDA सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वे बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि बिहार में बदलाव का समय है। उन्होंने कहा कि लोग थक चुके हैं और लोग देख रहे हैं।

    सीएम नीतीश कुमार की लगातार की जा रही घोषणाओं को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि अब बिहार में चुनाव का समय है तो घोषणाएं हो रही हैं, जब तीन साल में 27 पुल ढह गए और आप एक भी पुल नहीं बना पा रहे हैं तो सीएम किस बात की घोषणा कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि लोग पलायन कर रहे हैं, नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक करके सीएम ने शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल कर दिया? ऐसे में उन्होंने जनता से अपील की है कि हालात देखिए और समझिए कि सीएम नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं?