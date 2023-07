'हार गए तो क्या बोलेंगे, INDIA हार गया', विपक्षी गठबंधन के नाम पर उठे सवाल; बिहार के इन नेताओं ने जताई आपत्ति

बेंगलुरु में बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन का नाम सामने आया है जिसपर सियासत तेज है। एनडीए खेमे की पार्टियां लगातार विपक्षी गठबंधन के नामकरण पर सवाल उठा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा सहित कई नेताओं ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर घेरा है। मंगलवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया।

विपक्षी गठबंधन के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा बोले- अब चलेगा भारत माता बनाम INDIA

HighLights विपक्षी गठबंधन के नामकरण पर उठे सवाल उपेन्द्र कुशवाहा बोले- अब चलेगा भारत माता बनाम INDIA हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी जताई आपत्ति

पटना, जागरण संवाददाता। बेंगलुरु में मंगलवार को विपक्षी दलों की महाबैठक हुई और इसमें गठबंधन के नए नाम का एलान हुआ। विपक्ष के गठबंधन का नाम I.N.D.I.A (INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance) रखा गया है। 'इंडिया' में कुल 26 दल शामिल हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी गठबंधन का नाम सामने आने के बाद से सियासत तेज है। एनडीए खेमे की पार्टियां लगातार विपक्षी गठबंधन के नामकरण पर सवाल उठा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने भी विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर घेरा है। मंगलवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया- अब चलेगा - भारत माता बनाम INDIA। अपना देश -भारत माता, जिनकी संतानें अपने खून-पसीने की कमाई से भरते हैं भारत मां का आंचल। INDIA, जहां के गिटपिया लोग मां के आंचल को भी फाड़ कर गरीबों का खून चूस-चूस कर भरते हैं अपनी-अपनी तिजोरियां। नीतीश कुमार ने जताई थी नाम पर आपत्ति वहीं, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी विपक्षी गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा- उन्हें इस देश के नाम पर गठबंधन का नाम नहीं रखना चाहिए था। अगर कल वे हार जाते हैं तो क्या बोलेंगे कि I.N.D.I.A हार गया। मुझे पता चला कि नीतीश कुमार इस नाम को लेकर नाराज हुए हैं। उनकी नाराजगी जायज है। नीतीश कुमार को लगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन उनका सपना कल टूट गया अब वे बैकफुट पर आ गए हैं।

