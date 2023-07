Opposition Meeting: दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा... प्रेस कॉन्फेंस से पहले बाहर आए लालू-नीतीश; BJP ने उठाए सवाल

बेंगलुरु, एएनआइ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की दूसरे दिन की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस समते 26 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में विपक्ष के महागठबंधन के नाम पर चर्चा हुई। विपक्षी गुट का नाम यूपीए (UPA) से बदलकर इंडिया ('Indian National Developmental Inclusive Alliance') किया गया। बैठक में ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया।

इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। हालांकि, प्रेस कॉन्फेंस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हिस्सा नहीं लिया। जानकारी के मुताबिक, तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा न लेते हुए राबड़ी आवास पहुंचे गए।

"All will be united," says JD(U) leader and Bihar CM Nitish Kumar on being asked if the opposition alliance has been named 'I-N-D-I-A'. pic.twitter.com/n7FFVE0gg3

विपक्षी नेताओं से जब इस मामले पर सवाल पूछा गया तो जानकारी मिली कि उनकी वापसी की फ्लाइट होने की वजह से तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रहे।

भाजपा नेताओं ने कसा तंज

हालांकि, इस घटना को लेकर भाजपा नेता और बिहार के पूर्व सीएम सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा," नीतीश और लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना भाग लिए क्यों निकल गए? कहीं convenor (संयोजक) नहीं बनाने से नाराज तो नहीं?"

इतना हीं नहीं भाजपा के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा,"सुने हैं बिहार के महाठगबंधन के बड़े-बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल आए। दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा लोग पहले ही नाराज हो रहे।"

विपक्षी दलों की बैठक से पहले बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर में लिखा गया कि नीतीश कुमार एक अनस्टेबल प्राइमिनिस्ट्रियल कंटेंडर हैं यानी वो पीएम के एक अस्थिर दावेदार हैं। इसके अलावा, भागलपुर के सुल्तानगंज ब्रिज गिरने के लेकर भी पोस्टर लगाए गए।

#WATCH | Karnataka | Ahead of the second day of Opposition leaders' meeting in Bengaluru, posters and banners targetting Bihar CM Nitish Kumar were put up at Bengaluru's Chalukya Circle, Windsor Manor Bridge and on the Airport road near Hebbal. pic.twitter.com/y6wCro7SXF