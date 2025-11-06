Bihar Election 2025: वोटिंग के बीच PM मोदी आज करेंगे मतदाताओं से मनुहार, अररिया और भागलपुर में जनसभा
विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूसरे चरण के लिए अररिया और भागलपुर में जनसभाएंं करेंगे। वे मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करने की अपील कर सकते हैं। 7 नवंबर को दक्षिण बिहार में भभुआ और औरंगाबाद में जनसभाएं होंगी। 8 नवंबर को सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में सभाएं प्रस्तावित हैं। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के लिए गुरुवार को होने वाले मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूसरे चरण वाले दो जिले अररिया एवं भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पूर्णिया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भाजपा नेता अभिनंदन करेंगे। इसके उपरांत प्रथम चरण के मतदान के मध्य प्रधानमंत्री की पहली जनसभा अररिया जिले के फारबिसगंज एवं दूसरी जनसभा भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में होगी।
प्रधानमंत्री दोनों जनसभा के माध्यम से लगभग 15 से 20 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही संभावना है कि अपने संबोधन के दौरान मोदी दोनों जनसभा में मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बढ़चढ़ कर मतदान करने की अपील कर सकते हैं।
सीमांचल एवं पूर्वी बिहार की जनसभा के उपरांत मोदी की सात नवंबर को दक्षिण बिहार में दो और जनसभा भभुआ एवं औरंगाबाद जिले में होगी। प्रधानमंत्री के यात्रा कार्यक्रम के प्रभारी मृत्युंजय झा ने बताया कि सात को मोदी बोधगया अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा से हेलीकाप्टर से पहली जनसभा के लिए भभुआ जाएंगे। इसके उपरांत दूसरी जनसभा औरंगाबाद के देव मोड़ के पास होगी।
वहीं, आठ नवंबर को भी मोदी की दो जनसभा होगी। इसमें पहली जनसभा सीतामढ़ी जिले डुमरा हवाई अड्डा मैदान एवं दूसरी पश्चिमी चंपारण जिले के कुड़िया कोठी में प्रस्तावित है। दरभंगा से मोदी पहली जनसभा को संबोधित करने सीतामढ़ी जिले जाएंगे।
इसके उपरांत कुड़िया कोठी में अंतिम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की दोनों चरण मिलाकर कुल 14 जनसभा हो जाएगी। विदित हो कि दूसरे चरण में 11 नवंबर को बिहार के 20 जिले के 122 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है।
