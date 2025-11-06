Bihar Election 2025: वोटिंग के बीच PM मोदी आज करेंगे मतदाताओं से मनुहार, अररिया और भागलपुर में जनसभा

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के लिए गुरुवार को होने वाले मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूसरे चरण वाले दो जिले अररिया एवं भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पूर्णिया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भाजपा नेता अभिनंदन करेंगे। इसके उपरांत प्रथम चरण के मतदान के मध्य प्रधानमंत्री की पहली जनसभा अररिया जिले के फारबिसगंज एवं दूसरी जनसभा भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रधानमंत्री दोनों जनसभा के माध्यम से लगभग 15 से 20 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही संभावना है कि अपने संबोधन के दौरान मोदी दोनों जनसभा में मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बढ़चढ़ कर मतदान करने की अपील कर सकते हैं।

सीमांचल एवं पूर्वी बिहार की जनसभा के उपरांत मोदी की सात नवंबर को दक्षिण बिहार में दो और जनसभा भभुआ एवं औरंगाबाद जिले में होगी। प्रधानमंत्री के यात्रा कार्यक्रम के प्रभारी मृत्युंजय झा ने बताया कि सात को मोदी बोधगया अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा से हेलीकाप्टर से पहली जनसभा के लिए भभुआ जाएंगे। इसके उपरांत दूसरी जनसभा औरंगाबाद के देव मोड़ के पास होगी।

वहीं, आठ नवंबर को भी मोदी की दो जनसभा होगी। इसमें पहली जनसभा सीतामढ़ी जिले डुमरा हवाई अड्डा मैदान एवं दूसरी पश्चिमी चंपारण जिले के कुड़िया कोठी में प्रस्तावित है। दरभंगा से मोदी पहली जनसभा को संबोधित करने सीतामढ़ी जिले जाएंगे।