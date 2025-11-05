Bihar Politics: 'पटना में पहले मौत चलती थी, अब मेट्रो चलती है'; बांका में बोले राजनाथ सिंह

संवाद सूत्र, बाराहाट (बांका)। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बाराहाट के भेड़ामोड़ मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के दामन पर आज तक भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित बनाने का सपना केवल और केवल एनडीए ही साकार कर सकती है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद देश ने जिस तेजी से प्रगति की है, वह सबके सामने है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष पर जमकर हमला बाेला। कहा कि पहले पटना में मौत चलती थी अब मेट्रो चलती है।रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के दस साल के कार्यकाल में बिहार को मात्र दो लाख करोड़ रुपये दिए गए थे, जबकि एनडीए सरकार ने दस साल में 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक बिहार के विकास पर खर्च किए हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी, आज चौथे स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि विकास का यह क्रम जारी रहा, तो भारत शीघ्र ही विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा।

रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब जब भारत किसी मंच पर अपनी बात रखता है, तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश की सरकारें सबको साथ लेकर चलने की नीति पर काम कर रही हैं, जबकि महागठबंधन समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम करता है।