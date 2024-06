PM Modi के मन में क्या? 48 घंटों में 28 सांसदों से पर्सनली मिले, बिहार में बैठे CM नीतीश के लिए कही बड़ी बात

प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बिहार को विकास के पथ पर ले गया है। हम इसे जारी रखेंगे। सुशासन के लिए मिलकर काम करना।

Had a great meeting with @Jduonline MPs. Our Parties have a long history of working together and fighting poor governance, corruption and criminalisation in Bihar. The leadership of Shri @NitishKumar Ji has taken Bihar on the path of development. We will keep working together for… pic.twitter.com/wNhNt8XHPl