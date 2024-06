Ashwini Choubey: अश्विनी चौबे ने सम्राट और विजय सिन्हा को दिखाया आईना, नीतीश कुमार को लेकर कह दी टेंशन वाली बात

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, "यह मेरी इच्छा है और मैंने पार्टी नेतृत्व से भी कहा है कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपने दम पर सत्ता में आए और सत्ता संभाले"।

#WATCH | Former Union Minister and BJP leader Ashwini Kumar Choubey says, "It is my desire and I have also told the party leadership that NDA government should be formed in Bihar under BJP's leadership. With full majority, BJP should come to power on its own and take forward its… pic.twitter.com/tPvL9aFiGs— ANI (@ANI) June 27, 2024