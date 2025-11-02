Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav 2025: 'कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर CM चेहरा घोषित कराया', PM मोदी का राजद पर बड़ा हमला

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनावी रैली में राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया। उन्होंने राजद पर 'अपहरण उद्योग' चलाने और 'जंगल राज' स्थापित करने का आरोप लगाया। मोदी ने बिहार की जनता से राजद को सत्ता से दूर रखने और विकास के लिए उनकी सरकार का समर्थन करने की अपील की।

    prefferd source google
    Hero Image

    नरेंद्र मोदी की आरा में रैली

    डिजिटल डेस्क, पटना। PM मोदी ने बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख कर सीएम का चेहरा घोषित कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि RJD के किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन RJD ने कांग्रेस पर बंदूक तानकर मुख्यमंत्री का पद छीन लिया, और यह पक्का कर लिया कि उनका कैंडिडेट ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा।

    पीएम ने कहा कि RJD और कांग्रेस के बीच बहुत बड़ा झगड़ा है। मेनिफेस्टो में कांग्रेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। चुनाव से पहले ही उनके बीच इतनी नफरत है और चुनाव के बाद वे एक-दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

    युवाओं को बिहार में ही मिलेगा काम

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि बिहार के युवा बिहार में ही काम करेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए हमने आने वाले दिनों में 1 करोड़ रोज़गार के मौके देने का वादा किया है। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है, हमने इसे सच करने के लिए एक ठोस प्लान पेश किया है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित बिहार के लिए, NDA ने एक ईमानदार और दूरदर्शी घोषणापत्र पेश किया है। हमारी सभी योजनाएं और नीतियां बिहार के तेज विकास के लिए समर्पित हैं।

    एक तरफ NDA का ईमानदार घोषणापत्र है, वहीं दूसरी तरफ ‘जंगल राज’ गठबंधन ने अपने घोषणापत्र को धोखे और झूठ का दस्तावेज बना दिया है। मैं ‘जंगल राज’ वालों से कहना चाहता हूं - ये भगवान जैसे लोग बेवकूफ नहीं हैं। ये जनता है; ये सब जानती है।”

    सिख दंगों की दिलाई याद

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर RJD बिहार में 'जंगलराज' और तुष्टिकरण की राजनीति लाई, तो कांग्रेस की पहचान सिखों के नरसंहार से जुड़ी है। यह 1 और 2 नवंबर 1984 की बात है।

    आज भी 2 नवंबर है। कांग्रेस के लोगों ने 1 और 2 नवंबर 1984 को दिल्ली और देश के कई अन्य हिस्सों में सिख नरसंहार को अंजाम दिया था। आज भी कांग्रेस अपनी पार्टी में सिख नरसंहार के दोषियों को पूरे सम्मान के साथ नए पद दे रही है। उन्हें बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस हो या राजद, उन्हें अपने पापों का कोई पछतावा नहीं है।