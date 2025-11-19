PM Kisan 21st Installment: बिहार के 73 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले, खाते में पहुंची पीएम सम्मान निधि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की, जिससे बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों को 1467 करोड़ रुपये मिले। प्रत्येक किसान को दो-दो हजार रुपये की राशि रबी की खेती के लिए दी गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज, खाद और कृषि उपकरण खरीदने में मदद करना है, जिससे उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार को किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) जारी की। डीबीटी के माध्यम से बिहार के 73 लाख 37 हजार दो सौ 17 किसानों के बैंक खाते में कुल 1467 करोड़ रुपये अंतरण किया गया।
केंद्र सरकार की ओर से इससे पहले दो अगस्त को 20वीं किस्त की राशि भेजी गई थी। दो-दो हजार रुपये की राशि जिन किसानों के खाते में पहुंची है उन्हें रबी की खेती में मदद मिलेगी।
कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र किसानों को नियमित आय सहायता प्रदान करना है। इससे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण आदि के क्रय में मदद मिलती है। पहल से किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती है बल्कि जोखिम भी कम होता है।
उल्लेखनीय है कि योजना के माध्यम से प्रति किसानों को प्रति वर्ष दो-दो हजार रुपये की तीन किस्त में केंद्र सरकार छह हजार रुपये की सहायता देती है।
प्रति वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच पहली किस्त, अगस्त से नवंबर के बीच दूसरी एवं दिसंबर से मार्च के मध्य तीसरी किस्त की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचती है।
