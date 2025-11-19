PM Kisan 21st Installment: बिहार के 73 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले, खाते में पहुंची पीएम सम्मान निधि

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार को किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) जारी की। डीबीटी के माध्यम से बिहार के 73 लाख 37 हजार दो सौ 17 किसानों के बैंक खाते में कुल 1467 करोड़ रुपये अंतरण किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें