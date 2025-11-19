PM Kisan Yojana: पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी, सिवान के 3.71 लाख किसानों के खाते में आए 74.73 करोड़

जागरण संवाददाता, सिवान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन जिला कृषि विभाग कार्यालय में हुआ। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में पदाधिकारियों सहित लाभार्थियों ने कार्यक्रम का प्रसारण देखा।

साथ ही रबी फसल की बुआई पर विस्तृत चर्चा भी की गई। इस दौरान जिले के तीन लाख 71 हजार 641 पंजीकृत किसानों के बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से 21 किस्त की 74.73 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।

इस दौरान डीएओ ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 से जारी इस योजना के तहत दो हजार रुपये की धनराशि सीधे पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। जिसका उपयोग किसान बंधु आवश्यक कृषि इनपुट यथा बीज, खाद, छोटे यंत्र आदि की खरीदारी कर कृषि में सहयोग पाते हैं।