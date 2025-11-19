PM Kisan Yojana: पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी, सिवान के 3.71 लाख किसानों के खाते में आए 74.73 करोड़
सिवान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का हस्तांतरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें 3,71,641 किसानों के खाते में 74.73 करोड़ रुपये भेजे गए। कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। कार्यक्रम में आधुनिक कृषि तकनीकों पर भी चर्चा की गई।
जागरण संवाददाता, सिवान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन जिला कृषि विभाग कार्यालय में हुआ। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में पदाधिकारियों सहित लाभार्थियों ने कार्यक्रम का प्रसारण देखा।
साथ ही रबी फसल की बुआई पर विस्तृत चर्चा भी की गई। इस दौरान जिले के तीन लाख 71 हजार 641 पंजीकृत किसानों के बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से 21 किस्त की 74.73 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
इस दौरान डीएओ ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 से जारी इस योजना के तहत दो हजार रुपये की धनराशि सीधे पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। जिसका उपयोग किसान बंधु आवश्यक कृषि इनपुट यथा बीज, खाद, छोटे यंत्र आदि की खरीदारी कर कृषि में सहयोग पाते हैं।
डीएओ ने कहा कि यह योजना किसानों की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और खेती को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
इस दौरान विशेषज्ञों ने आधुनिक कृषि तकनीकी, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, वैज्ञानिक ढंग से सब्जी उत्पादन और पोषण युक्त आहार के महत्व पर जानकारी दी।
मौके पर आत्मा के परियोजना उप निदेशक केके चौधरी, प्रधान लिपिक अजय कुमार यादव, राममनोहर कुमार, अफजल अहमद, संदीप प्रसाद सहित कृषि विभाग के अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।
