    पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बदहाल व्यवस्था; ऑपरेशन के दौरान छत गिरी, डॉक्टर घायल

    By Nalini Ranjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:54 PM (IST)

    पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में ऑपरेशन के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से एक डॉक्टर घायल हो गए। घटना ऑपरेशन थिएटर फाइव में हुई जिससे मरीज की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और जर्जर इमारतों की मरम्मत की मांग की है। सोशल मीडिया पर इस घटना की व्यापक चर्चा है।

    आपरेशन के दौरान ओटी में गिरा छत का प्लास्टर, डाक्टर जख्मी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में शुक्रवार को एक मरीज के ऑपरेशन के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया।

    इससे ओटी फाइव में ऑपरेशन कर रहे एक डॉक्टर के पैर में जोरदार चोट लगी, जबकि नर्सिंग कर्मचारी बाल-बाल बचे। घटना के बाद पूरे ऑपरेशन थिएटर में धूल का गुबार फैल गया। इससे मरीज की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।

    ऑपरेशन कर रहे एक डाक्टर ने इस घटना का वीडियो एक्स पर अपलोड किया है। प्लास्टर गिरने के बाद पीएमसीएच की व्यवस्था और ओटी के रखरखाव में गंभीर लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के खतरनाक माहौल में कार्य करना बेहद जोखिमपूर्ण है।

    घटना को लेकर आर्थोपेडिक विभाग के एक चिकित्सक ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर उक्त पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि सर्जरी के दौरान मेरे ठीक पीछे ऑपरेशन थिएटर की फाल सीलिंग गिर गई। मेरे पैर में चोट आई और पास में खड़ी नर्स बाल-बाल बचीं। क्या ऐसे माहौल में हम सुरक्षित हैं? इस पोस्ट से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को भी टैग किया गया है।

    गौरतलब है कि पीएमसीएच में अभी पुनर्विकास परियोजना के तहत नए भवनों का निर्माण हो रहा है। पुराने भवनों की जर्जर हालत अब डाक्टर और मरीज दोनों की जान पर भारी पड़ रही है। सर्जरी विभागाध्यक्ष डा. इकबाल ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान फॉल सीलिंग गिर गई थी।

    हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि गंभीर चोट नहीं आई है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते मरम्मत और सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए, तो भविष्य में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।

