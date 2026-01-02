Language
    फुलवारी शरीफ नगर परिषद परिसीमन के बाद क्षेत्र का नक्शा बदला, कागजात में नाम–पता बदलवाना बना चुनौती

    By Naki Imam(phulwari) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:27 AM (IST)

    फुलवारी शरीफ नगर परिषद में हालिया परिसीमन से शहरी क्षेत्र का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। सभी वार्डों के नंबर बदले गए हैं और ग्रामीण पंचायतों से जुड़े क ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। नगर परिषद फुलवारी शरीफ में हाल ही में हुए परिसीमन के बाद शहरी क्षेत्र का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। परिसीमन के तहत न सिर्फ सभी वार्डों के नंबर बदले गए हैं, बल्कि ग्रामीण पंचायतों से शहरी सीमा में जुड़े क्षेत्रों की पहचान भी बदल गई है।

    वार्ड संख्या 28, कुल मतदाता-2533

    • चौहदी : उत्तर-संगी मस्जिद से मिलकियाना रोड तैयब मियां के घर तक की गली, दक्षिण-नहर से अपाटमेंट ऊर्दू प्राथमिक विद्यालय से होते हुए जीम तक
    • पूरब-संगी मस्जिद से अपाटमेंट उर्दू प्राथमिक विद्यालय तक
    • पश्चिम-तैयब मियां के घर से दरोगा जी के घर तक

    वार्ड संख्या 29, कुल मतदाता-3357

    • चौहदी : उत्तर-मस्जिद चौराहा से मंसूर गली तक, दक्षिण-संगी मस्जिद से मिलकियाना रोड एवं तैयब मियां के घर तक की गली
    • पूरब- रानीपुर रोड, पश्चिम- चौराहा खानकाह गली एवं दरोगा बनियासे अली अकबर होकर बेबी लैण्ड स्कूल तक गली

    वार्ड संख्या 30, कुल मतदाता : 2589

    • चौहदी : उत्तर-गुलाम गौस गली एवं इंदिरा नगर गली से रानीपुर रोड, दक्षिण-मिलकियाना से संगी मस्जिद रोड एवं नहर पर नन्हम मियां के घर तक,
    • पूरब- संगी मस्जिद से बयालिस कटठा रानीपुर पूल तक, पश्चिम-कव्वाल टोली रोड लाल मियां की दरगाह तक

    वार्ड संख्या-31, कुल मतदाता-3042

    • चौहदी : उत्तर-करौड़ीचक रोड, दक्षिण-कुरकुरी थाना नम्बर 36, पूरब-करौड़ीचक रोड से गणेश सिंह तालाब होकर पटना नगर निगम की सीमा, पश्चिम- रानीपुर ब्रहमपुर रोड मध्य विद्यालय रानीपुर अगजापर होते हुए जियो टावर से हाईकोर्ट कालोनी पचौनी टोली तक

    वार्ड संख्या 32, कुल मतदाता-2797

    • चौहदी : उत्तर-नहर रानीपुर पूल से पईन तक एवं रानीपुर रोड, दक्षिण-कुरकुरी थाना संख्या 36, पूरब- रानीपुर ब्रहमपुर रोड मध्य विद्यालय रानीपुर पचौनी टोला बह्रमपुर रोड
    • पश्चिम- रानीपुर पईन

    वार्ड संख्या-33, कुल मतदाता-3226

    • चौहदी : उत्तर- अल्बा कालोनी पूल से पेट्रोल लाइन होते हुए इसापुर मेन रोड तक, दक्षिण-सप्ता बुढ़िया गली से अलब मैरेज हाल तक, पूरब-रानीपुर पईन अल्बा कालोनी पूल से अल्बा मैरेज हाल तक,
    • पश्चिम- सप्ता बुढ़िया गली से पेट्रोल लाइन तक इसापुर मेन रोड

    वार्ड संख्या 34, कुल मतदाता 3123

    • चौहदी : उत्तर-इसापुर सप्ता बुढ़िया गली, दक्षिण-बुडको भवन रोड महबुब के घर होते हुए आफताब पंचर वाले होकर अयोध्या सिंह के बाउंड्री होते हु अल्बा कालोनी मेन रोड, पूरब- रानीपुर पईन, पश्चिम- इसापुर मेन रोड

    वार्ड संख्या 35, कुल मतदाता 3459

    • चौहदी : उत्तर-इसापुर शेखर जी की गली, दक्षिण- कुरकुरी मुसहरी एवं बहादुरपुर रोड, पूरब- इसापुर रोड, पश्चिम- इसापुर पईन

    वार्ड संख्या 36, कुल मतदाता 2581

    • चौहदी : उत्तर-इसापुर देवी स्थान से आइडिया टावर होते हए इसानगर मेन रोड, दक्षिण-बहादुरपूर सरकारी स्कूल से हिन्दुनी मेन रोड, पूरब-इसापुर देवी स्थान से बहादुरपूर सूर्य मंदिर तक,
    • पश्चिम-बहादुरपुर थाना नम्बर 37 से इसानगर रोड तक

    वार्ड संख्या 37, कुल मतदाता 2570

    • चौहदी : उत्तर-बुडको भवन रोड महबूब के घर होते हुए अल्बा कालोनी मेन रोड ब्रहमपुर रोड तक, दक्षिण-कुरकुरी रोड विनोद सिंह के मकान तक, पूरब- ब्रहमपुर गंजपर रोड
    • पश्चिम- इसापुर कुरकुरी रोड

    वार्ड संख्या 38, कुल मतदाता-2942

    • चौहदी : उत्तर-रामप्रवेश सिंह के मकान से सरस्वती आइटीबीपी तक, दक्षिण-हिन्दुनी कुरकुरी मुसहरी रोड नहर से तुलसी नगर तक, पूरब-वासुदेव सिंह के मकान से तुलसी नगर तक
    • पश्चिम-मदर आईटीआई से दक्षिणी मुसहरी टोला नहर तक।