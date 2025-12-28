21 एकड़ में फैली है डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, जदयू नेता बोले- सीएम नीतीश कुमार के दूरदर्शी विजन का प्रतीक

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने रविवार को कहा कि पटना में 889 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विश्वस्तरीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी विजन का आइकानिक मॉडल है।

इस साइंस सिटी को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्वरूप देने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों के साथ लंदन जाकर वहां की साइंस सिटी का अध्ययन एवं निरीक्षण कर चुके हैं।

इसके बाद निर्माण कार्य की लगातार समीक्षा, अनुश्रवण और निगरानी करते रहे। यही कारण है कि यह परियोजना आज अपने उच्च मानकों के साथ साकार हो सकी है।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह साइंस सिटी विज्ञान और नवाचार का एक अनूठा केंद्र बनकर उभरी है, जो विद्यार्थियों के साथ-साथ सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करेगी।

इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को वैज्ञानिक सोच, नवाचार और शोध की दिशा में प्रेरित करना है।

अत्याधुनिक साइंस सिटी 21 एकड़ में फैली है। इस अत्याधुनिक साइंस सिटी में विज्ञान आधारित पांच गैलरी, 269 रोचक विज्ञान प्रदर्शनी, भव्य ऑडिटोरियम, फोर-डी थिएटर तथा छात्रों एवं शिक्षकों के लिए डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध है, जो इसे एक समग्र, आधुनिक और आकर्षक शैक्षणिक परिसर बनाती है।