पटना-गया एनएच पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो छात्रों की मौत, तीसरा जख्मी

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। पटना-गया राष्ट्रीय राजमार्ग-22 पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि तीसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा कड़ौना थाना क्षेत्र के गंगा चक पेट्रोल पंप के समीप उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही मोटरसाइकिल पर सवार तीन छात्रों को कुचल दिया। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई।

हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की पहचान पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत धनौती गांव निवासी धनंजय कुमार उर्फ भूरा और दीपू कुमार के रूप में हुई है। दोनों की उम्र करीब 17 वर्ष बताई जा रही है। वहीं गंभीर रूप से घायल छात्र चीकू को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीनों छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर जहानाबाद की ओर आ रहे थे। इसी दौरान गंगा चक पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों छात्र सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक दो छात्रों की मौत हो चुकी थी।

सूचना मिलते ही मृतकों और घायल छात्र के स्वजन सदर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया। स्वजनों ने बताया कि तीनों छात्र वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले थे। वे सभी पढ़ाई के सिलसिले में मसौढ़ी में कोचिंग कर रहे थे। कोचिंग समाप्त होने के बाद वे लोग गेस पेपर खरीदने के लिए एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जहानाबाद आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।

घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। कड़ौना थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।