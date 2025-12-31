Language
    पटना से डोभी तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, बिहार में बढ़ेंगे ईको-टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण के अवसर

    By Pushkar Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:32 PM (IST)

    पर्यावरण मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने पटना में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। संजय गांधी जैविक उद्यान में बच्चों के लिए ट्रेन अगले महीने से फिर शुरू होगी। क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान में फिर से बच्चों के लिए ट्रेन शुरू होने जा रही है। अगले महीने से इसके शुरू होने की संभावना है। ट्रेन में बच्चों के साथ वयस्क पर्यटक भी जू का भ्रमण कर सकेंगे। कैमूर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है।

    जैव विविधता संरक्षित होने के साथ ही इलाके में ईको-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ये बातें बुधवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने पटना जू में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं।

    उन्होंने कहा कि इस वर्ष तीन नए रामसर साइट घोषित होने के बाद बिहार में अब कुल छह रामसर साइट हो गए हैं। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के क्षेत्र में बिहार लगातार काम कर रहा है। प्रमोद कुमार ने बताया कि पटना से डोभी तक ग्रीन कारिडोर विकसित किया जाएगा।

    इसमें सड़क के दोनों तरफ गूलर, पीपल, पाकड़ के अलावा अन्य फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के 20 स्थलों पर ईको-टूरिज्म विकसित करने की योजना को भी जल्द ही साकार किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जितने पेड़ों की कटाई हो रही है। उनके बदले व्यापक स्तर पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में घोड़परास के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभी डीएफओ को निर्देश दिया गया है। इसके तहत एक बार में 50 घोड़परास को शूट जा सकता है।

    इसके लिए शूटर को 750 रुपये प्रति पशु और मृत पशु को दफनाने वालों को 1250 रुपये देने का प्रावधान है। वहीं विभाग के पीसीसीएफ पीके गुप्ता ने कहा कि बगहा में रिप्टाइल इन्क्यूबेशन कम इंटरप्रेटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह सेंटर आने वाले समय में शोध, संरक्षण और जन-जागरूकता का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।