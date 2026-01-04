पटना में बड़ी वारदात; केस वापस नहीं लेने पर युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने किया रोड जाम
बाढ़ के जलगोविंद गांव में धर्मवीर पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि मुखिया पति अरविंद कुमार ने पुराने विवाद और केस वापस लेने के दबाव के ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। बाढ़ थाना क्षेत्र के जलगोविंद गांव में शनिवार की रात अपराधियों ने कानून के इकबाल को चुनौती देते हुए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।
हत्या की वजह पुराना विवाद और केस को वापस लेने का दबाव बताया जा रहा है। मृतक की पहचान जलगोविंद निवासी धर्मवीर पासवान के रूप में हुई है।
आरोप है कि स्थानीय मुखिया पति ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ NH-31 को करीब 5 घंटे तक जाम रखा।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, धर्मवीर पासवान का गांव के ही कुछ दबंगों से विवाद चल रहा था। 23 दिसंबर को हुई मारपीट को लेकर एफआईआर (720/25) दर्ज थी।
आरोप है कि स्थानीय मुखिया पति अरविंद कुमार उर्फ भगत मुखिया और उनके समर्थक धर्मवीर पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे।
शनिवार की रात करीब 8 बजे मुखिया पति कुछ लोगों के साथ धर्मवीर के पास पहुंचा और केस उठाने की धमकी दी। धर्मवीर ने सुबह तक का समय मांगा, लेकिन इसी बात पर अपराधियों ने उसके पेट में ताबड़तोड़ तीन गोलियां दाग दीं।
आनन-फानन में उसे बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। देर रात इलाज के दौरान धर्मवीर ने दम तोड़ दिया।
3 घंटे तक नहीं मिला शव वाहन, NH-31 पर बवाल
स्वजनों ने बताया की रविवार सुबह जब शव पोस्टमार्टम के बाद बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, तो वहां मानवता शर्मसार हो गई।
शव वाहन के अभाव में डेड बॉडी करीब 3 घंटे तक वहीं पड़ी रही। इससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को एनएच-31 पर रखकर सड़क जाम कर दिया।
सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। लोग हत्यारे मुखिया पति की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। कड़ी मशक्कत और पुलिस के समझाने-बुझाने के बाद जाम हटाया गया।
मुखिया पति ने चलाई गोली, 1 गिरफ्तार: SDPO
एसडीपीओ-1 आनंद कुमार सिंह ने कहा कि शनिवार रात्रि जलगोविंद गांव में एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली। 23 दिसंबर को एक विवाद में मारपीट हुई थी। उसमें एफआइआर भी की गई थी।
नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। मुखिया वादी पक्ष के उपर दवाब बना रहा था। उसी क्रम में रात्रि यह घटना हुई।
लगभग आठ बजे रात स्थानीय मुखिया पति अरविंद कुमार उर्फ भगत मुखिया के द्वारा गोली चलाई गई, ईलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद 23 तारीख को हुई मारपीट की घटना में शामिल एक अभियुक्त शुभम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मुखिया और उसके सहयोगियों की गिरफ्तार के लिए छापेमारी की जा रही है।
मुखिया पति का आपराधिक इतिहास रहा है यह दबंग प्रवृति के है इस मामले में भी उनके द्वारा सामाजिक सौहार्द के विपरीत कार्य किया गया है।
पीड़ित पक्ष की मांग है कि मामले में शामिल मुखिया पति और अन्य दबंगो की गिरफ्तारी की जाए। मौके से छह खोखा एक मिसफायर गोली बरामद हुआ है। वहीं एफएसएल टीम के द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।