संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। बाढ़ थाना क्षेत्र के जलगोविंद गांव में शनिवार की रात अपराधियों ने कानून के इकबाल को चुनौती देते हुए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह पुराना विवाद और केस को वापस लेने का दबाव बताया जा रहा है। मृतक की पहचान जलगोविंद निवासी धर्मवीर पासवान के रूप में हुई है। आरोप है कि स्थानीय मुखिया पति ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ NH-31 को करीब 5 घंटे तक जाम रखा। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार, धर्मवीर पासवान का गांव के ही कुछ दबंगों से विवाद चल रहा था। 23 दिसंबर को हुई मारपीट को लेकर एफआईआर (720/25) दर्ज थी। आरोप है कि स्थानीय मुखिया पति अरविंद कुमार उर्फ भगत मुखिया और उनके समर्थक धर्मवीर पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। शनिवार की रात करीब 8 बजे मुखिया पति कुछ लोगों के साथ धर्मवीर के पास पहुंचा और केस उठाने की धमकी दी। धर्मवीर ने सुबह तक का समय मांगा, लेकिन इसी बात पर अपराधियों ने उसके पेट में ताबड़तोड़ तीन गोलियां दाग दीं।

आनन-फानन में उसे बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। देर रात इलाज के दौरान धर्मवीर ने दम तोड़ दिया। 3 घंटे तक नहीं मिला शव वाहन, NH-31 पर बवाल स्‍वजनों ने बताया की रविवार सुबह जब शव पोस्टमार्टम के बाद बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, तो वहां मानवता शर्मसार हो गई। शव वाहन के अभाव में डेड बॉडी करीब 3 घंटे तक वहीं पड़ी रही। इससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को एनएच-31 पर रखकर सड़क जाम कर दिया। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। लोग हत्यारे मुखिया पति की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। कड़ी मशक्कत और पुलिस के समझाने-बुझाने के बाद जाम हटाया गया। मुखिया पति ने चलाई गोली, 1 गिरफ्तार: SDPO एसडीपीओ-1 आनंद कुमार सिंह ने कहा कि शनिवार रात्रि जलगोविंद गांव में एक व्‍यक्‍त‍ि को गोली मारने की सूचना मिली। 23 दिसंबर को एक विवाद में मारपीट हुई थी। उसमें एफआइआर भी की गई थी।